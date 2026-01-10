總統：投入千億創投基金 2040年培育50萬AI人才

賴清德總統今天(10日)表示，未來政府在產業端將協助百工百業導入AI，讓百萬家中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端則將投入新台幣千億規模的創投資金，目標是2040年培育50萬名AI人才。

賴清德總統10日出席「2026 AI人才年會」時表示，AI改變世界已經不是未來式，而是現在進行式，在許多人對AI還心存疑惑時，AI已悄悄改變生產模式及生活方式；換言之，AI帶來的不僅是工業革命，也是人才升級及生活型態的徹底翻轉，因此AI人才的培育非常重要。

總統指出，過去台灣在硬體製造打下了良好的基礎，現在則要著重AI應用，確保台灣在下個世代的優勢競爭力。因此，當政府大力提倡AI時，絕不是獨厚部分產業，而是要培養2,300萬人都能成為善用AI的人才，這些人才除了必須能提出精準問題、找到合理應用，也要能夠提出解決方案，達到創新、創業的目標，更要懂得善用AI做管理和決策。

總統強調，為了厚植國家競爭力，政府在去年提出「AI新十大建設」，最終目標是建立AI創新創業生態鏈、幫助中小微企業升級轉型，以及打造智慧生活圈，在食衣住行育樂各面向都導入AI。總統說：『(原音)未來在產業端，我們將協助百工百業導入AI，目標是要讓100萬間中小微企業透過數位轉型能夠提升競爭力；在人才端，我們將投入千億規模的創投資金，2040年要培育50萬名多元的AI人才。』

總統表示，國力不只來自於晶片的「奈米數」，更取決於每位國民運用AI的深度與廣度。當AI越強大，人文素養就越珍貴。他也列舉相關立法及政府推出的多個課程，表示這些都是為了鼓勵年輕學子和各行各業學習AI工具，成為既懂產業知識，又懂AI技術的「二刀流」人才。(編輯：鍾錦隆)