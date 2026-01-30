總統：持續強化全社會防衛韌性 盼朝野支持警察

（中央社記者劉建邦台北30日電）總統賴清德今天表示，展望新的一年，持續沉著因應打擊黑幫、詐騙等治安問題，及精進強化全社會防衛韌性，希望朝野同心協力支持警察，強化政府打擊犯罪及維護治安的力量。

賴總統下午至警政署出席「115年第1次署務會報」並頒發獎勵金給各警政單位首長及致詞，內政部長劉世芳、警政署長張榮興等列席。

總統致詞說，今天是警政署今年第1次署務會報，迎向新的1年，代表全體國人向每一名長期堅守崗位、無私奉獻的警察，致上最誠摯感謝。

賴總統表示，台北市在去年底發生隨機襲擊事件，警察沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害擴大。事件發生後，警方更全力投入在公共場合與大眾運輸增加見警率，讓國人安心、放心。

總統說，展望新的1年，面對治安仍有詐騙、毒品、黑幫、社會韌性的問題，應持續沉著因應並以長期方針策略持續破解及提出精進作為。

總統表示，政府會繼續強化整體打詐量能及提升國人的防詐意識，有信心因應相關詐騙犯罪。針對打擊毒品，將全力推進阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯，列為核心目標。

總統說，詐騙、毒品等犯罪的主要操縱是黑幫，黑幫更滲入新興產業、再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大地下金流及洗錢，持續影響社會秩序與公平正義。加上黑幫近期出現「分散化」趨勢，透過加密通訊、加密貨幣、跨國網絡等方式，持續威脅治安。

賴總統表示，更讓人擔憂的是，部分幫派受境外敵對勢力控制進而影響到國家安全。警政署在新的1年，須拿出更有效、更持續性的作法，打擊黑幫組織，提升國人對治安的信任感。

總統說，關鍵基礎設施的安全防護與社會韌性，更是社會正常運作的核心支柱，也攸關國家安全與民生經濟。新的1年，務必精進相關作為，強化全社會防衛韌性。

總統表示，辛勞的警察需要鼓勵與支持，政府會做警察的後盾，也希望朝野政黨同心協力支持警察，強化政府打擊犯罪、維護治安的力量。總統趁致詞時先向在農曆春節堅守崗位的每名警察拜個早年。（編輯：張銘坤）1150130