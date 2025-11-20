總統：推動AI新十大建設

賴清德總統昨（二十）日表示，面對全球AI浪潮，政府將持續發揮臺灣優勢，推動「AI新十大建設」，目標在二○四○年前創造超過十五兆產值、五十萬個AI就業機會，並建置三座國際級AI實驗室，全力推動臺灣成為「人工智慧之島」。總統指出，這些年，Google在板橋陸續啟用二座硬體研發辦公大樓，到今天的「AI基礎建設研發中心」，一步一步實現對臺灣長期投資的信心與承諾，也讓世界看見臺灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。面對全球AI浪潮，政府也要繼續發揮臺灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的臺灣AI生態系。總統表示，我們的目標是在二○四○年之前創造超過十五兆元產值、五十萬個AI就業機會，並建置三座國際級AI實驗室，讓臺灣成為全球AI創新的關鍵節點。

我們要讓臺灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動臺灣成為「人工智慧之島」。在這樣的國家戰略下，今天Google「AI基礎建設研發中心」的啟用具有標誌性的意義。未來這座中心將協助培養臺灣AI核心人才，讓臺灣的工程師、研究者，能夠與世界同步創新，共同開發新一代AI解決方案。同時，Google與臺灣產業的合作關係將更加緊密來提升臺灣產業的技術能力，鞏固臺灣在全球AI供應鏈中的領先地位。未來臺灣會繼續和Google以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任。政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮。我們要讓臺灣不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地。讓我們一起努力，讓世界因為選擇臺灣而擁有一個更值得信賴、更具韌性的AI新時代。最後，祝福Google「AI基礎建設研發中心」啟用順利。