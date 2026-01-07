總統：推3大關鍵技術研發 讓台灣成AI時代領航者

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德表示，2026年是台灣邁向智慧繁榮的關鍵年，不僅要鞏固既有的半導體優勢，更要持續落實「AI新十大建設」；行政院積極投入矽光子、量子科技、機器人等3大關鍵技術研發，持續擴大算力基礎建設。期盼未來共同努力，讓台灣不只是全球知識創新的重要樞紐，更成為AI時代中值得信賴、更具韌性的領航者。

總統府今天發布新聞稿表示，總統賴清德昨天出席「2026行政院科技顧問會議開幕式」致詞表示，行政院目前正積極推動「AI新十大建設」，為了迎接智慧化時代的來臨，同時確保國家在下一世代的競爭優勢，這項計畫扮演至關重要的角色，且有明確發展目標，預計在 2040年之前，政府會投入新台幣1000億元以上資金，培植50萬個人才，創造15兆元產值。

總統說，最終目標是打造一個智慧生活圈，食衣住行育樂各領域都可看到人工智慧扮演的角色，希望未來執行過程順利。

賴總統也提到，2026年是台灣邁向智慧繁榮的關鍵年，不僅要鞏固既有的半導體優勢，更要持續落實「AI新十大建設」，並同步推動生技醫療、國防工業等多重引擎，協助中小微企業在轉型中維持競爭力，打造更堅實的護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

總統表示，根據業界統計，台灣在AI伺服器供應鏈上占有關鍵地位，擁有完整IC與AI生態系，這是台灣的底氣，也是推動「AI新十大建設」成功的必要基礎。

賴總統說，行政院正積極投入矽光子、量子科技、機器人等3大關鍵技術的研發。去年12月在國科會主委吳誠文陪同下參訪矽光子產業，深刻感受矽光子對台灣未來將有決定性影響。

總統說，政府要持續擴大算力基礎建設，「國網雲端算力中心」已在台南南部科學園區正式啟用，後續將加強投入矽光子等尖端技術的研發與人才培育，整合跨域研發能量，讓台灣在下一個10年不只是參與者，更要成為標準的制定者、規格的領先者。

他指出，在技術突破的同時，也要思考如何建立開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，不僅要以資安、隱私與資料治理為基礎，推動可信任、可驗證、可負責任的AI應用。更要讓AI成為中小微企業升級轉型的引擎，擴大AI導入的普及與效率，確保在升級轉型的過程中，不遺落任何一個產業、任何一家公司或族群。

總統期勉達成讓不同世代、不同領域的人都能夠接受AI，創造更多商機與機會，並縮短轉型的陣痛期，只要越快達成這些目標，台灣就越能在全球競爭中立於不敗之地。

賴總統強調，科技發展是一場與時間賽跑的競爭，台灣沒有停下腳步的本錢。相信只要大家共同努力，台灣不只是全球知識創新的重要樞紐，更會成為AI時代中值得信賴、更具韌性的領航者。（編輯：謝佳珍）1150107