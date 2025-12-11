總統：推AI新十大建設 盼公私協力提升台灣品牌競爭力

賴清德總統今天(11日)接見「國家建築金質獎」及「國家品牌玉山獎」得獎代表，肯定得獎者對推動台灣前進的貢獻。總統表示，面對全球AI變革，政府將積極推動「AI新十大建設」，並成立「產業競爭力輔導團」協助產業導入AI應用，讓百工百業持續保有關鍵競爭力，期盼政府和民間共同合作下，讓「台灣品牌」更加耀眼。

賴清德總統11日在總統府接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表。總統致詞時首先恭喜大家在建築品質、品牌經營及產品研發的卓越表現，同時也感謝「國家企業競爭力發展協會」主任委員暨立法委員鍾佳濱與「國家企業競爭力發展協會」的努力，持續選拔出國內建築界、企業界的優秀作品與品牌，不只帶動產業升級發展，也讓更多人看見台灣的優秀實力。

廣告 廣告

總統提到，今年的「國家建築金質獎」得獎作品中，看見台灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的綠建築理念，展現面對全球氣候變遷及淨零轉型的決心；而在「國家品牌玉山獎」方面，得獎企業橫跨生技、金融、製造及服務業等領域，大家的多元創新與高品質讓「台灣製造」成為國際市場上值得信賴的標誌，也展現台灣企業的前瞻性與龐大競爭力。

總統指出，無論是以創新工法打造永續建築、透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域都讓「台灣品牌」在國際發光，大家的努力都是推動台灣前進的重要力量。而面對全球AI變革及各種情勢變化，企業的創新能力、品牌價值及與時俱進，更是台灣提升競爭力的關鍵。

總統也進一步指出，政府將積極推動「AI新十大建設」，投入超過新台幣千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎設施及研發關鍵技術三大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代布局。同時，政府也會協助企業導入AI，讓百工百業保有競爭優勢。總統說：『(原音)經濟部也成立了「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業在AI世代持續保有關鍵競爭力。』

總統強調，未來政府會繼續推動各項政策，做企業強而有力的後盾，讓「台灣品牌」更加耀眼，他更期許政府與民間合作，一起打造更有競爭力的台灣。(編輯：陳士廉)