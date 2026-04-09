總統：政府全力支持客家發展 盼攜手僑界深化區域合作

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賴清德總統今天(9日)接見「亞洲台灣客家聯合總會2026參訪團」，感謝海外客家鄉親長年對客家文化傳承的貢獻，成為促進台灣與亞洲各國合作的重要橋梁。總統表示，政府會全面支持客家發展，他期待僑界與政府一起打拚，秉持「不畏艱苦、開疆闢土」的客家精神，持續深化台灣與亞洲各國的區域合作，讓客家文化開枝散葉。

總統致詞時特別以客語向回到台灣的海外客家鄉親問好，並表示亞洲台灣客家聯合總會是台灣走向世界的重要力量，自成立以來成功串連印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等11個國家與地區的客家鄉親，大家長期在海外打拚，始終心繫台灣、力挺台灣，讓世界看見台灣，他要表達最深的敬意。

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總統表示，除了感謝海外客家鄉親的努力和貢獻，政府更是責無旁貸，要讓台灣的客家文化代代傳承，並讓台灣客家大步走向國際。為此，他自上任以來全力推動「客家六箭」政策，包括「公共客家」、「飲食客家」、「青年客家」、「創生客家」、「區域客家」及「國際客家」。

總統指出，政府全面支持客家發展，例如去年推動發放28萬份「客家幣」，鼓勵民眾走進客庄商店，希望打造一個「講客」的消費生活圈，讓客語落實在日常生活，創造客語傳承和提升客庄經濟的雙贏發展。

總統也肯定所有客家鄉親在亞洲各地不僅傳承客家文化，且成為促進台灣與亞洲各國合作的重要橋梁，因為有僑界與政府一起打拚，這幾年台灣與亞洲各國持續深化夥伴關係，成果豐碩。總統說：『(原音)例如我們已經與重點投資的東南亞國家陸續完成重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。另外，我們也和新加坡在金融服務上有密切合作，並與越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國在電子製造與產業投資方面建立了堅實的合作基礎。』

總統強調，政府會繼續與亞洲各國在經貿、產業、教育等各個領域加強交流合作，也期待亞洲台灣客家聯合總會秉持台灣客家人「不畏艱苦、開疆闢土」的精神，一起深化區域合作，讓台灣引以為傲的客家文化能夠在更多地方開枝散葉。