總統：明年公布2050年循環經濟路徑圖 打造韌性廊道

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天主持氣候變遷對策委員會議表示，最快明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，繼續強化綠色成長動能，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型新局。同時建立更完整氣候調適機制，在台灣打造「韌性廊道」，因應各類型挑戰。

總統下午主持國家氣候變遷對策委員會委員會議，他致詞表示，颱風丹娜絲、樺加沙接連來襲，造成嚴重災情，除了風災水患，異常的酷熱也籠罩全台，這就是最清楚的警訊，未來這類氣候災害只會更頻繁、更嚴峻。

總統說，極端氣候已是全球「新常態」，持續衝擊每一個國家的社會與經濟，且國際貿易格局正發生劇烈重組，新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，都對以出口為導向的台灣帶來複合式挑戰。

他指出，來自氣候與經濟變化的雙重壓力，也對社會造成不安，加深對未來的不確定性。政府的態度很明確，一定會做人民與產業後盾，堅定轉型方向，讓台灣迎接挑戰、成功轉型、穩健邁向世界。

他表示，正因為外部的挑戰如此嚴峻，更要堅定內部的轉型。因為一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣。

總統說，環境部上週公布「台灣循環經濟路徑圖」草案，預計最快在明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，同時正在推動資源循環法規的修法工作。

他表示，去年台灣綠色科技產業的附加價值，已經超過新台幣5000億元，占國內生產毛額（GDP）2%。其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占綠色科技產業的7成3，顯示出關鍵地位。這是台灣近年來積極推動循環經濟，以及能源轉型政策的具體成果，證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

總統指出，要繼續強化這股動能，讓轉型的契機擴散到社會每一個角落，因此要做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型的新局，此為加速落實階段的關鍵課題。

總統強調，這一切努力是為了提升人民生活品質，守護共同的家園。會議將聚焦兩大議題，首先是人民「安居」，更節能、更不怕風雨的家，就是韌性國土基礎。內政部將報告「近零碳建築的轉型與展望」，將設下2030年達成住宅部門減碳35%目標。

總統說，其次是人民「健康」。推動淨零不只是為了減碳，更是為了乾淨的空氣。環境部將報告「淨零路徑下，空氣污染改善的共效益契機」，探討如何創造雙贏。

他表示，轉型這條路會有很多挑戰，不能因為眼前的風雨，就偏離正確的航道。未來政府會持續努力，並結合更多民間力量，逐步強化台灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮韌性，在台灣打造「韌性廊道」，以因應各類型的挑戰。

總統指出，這是一場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學，以及社會各界攜手合作，凝聚所有力量，化挑戰為契機，共同打造一個更好、更強、更具韌性的台灣。

此外，總統也介紹委員會2位新成員，成功大學特聘教授林子平以及台灣科學媒體協會常務理事、行政院青年諮委雷雅淇。因應行政團隊調整，行政院秘書長張惇涵將與環境部長彭啓明共同擔任委員會執行秘書，副執行秘書由總統府副秘書長鄭俊昇擔任，國發會主委葉俊顯及經濟部長龔明鑫擔任委員。（編輯：林克倫、萬淑彰）1141030