總統：明年300億元推AI新十大 打造創新驅動產業生態

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德今天接見創業楷模暨創業相扶獎得主表示，明年政府將編列超過新台幣300億元預算，推動「AI新十大建設」，其中特別布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人等重點產業。打造一個創新驅動的產業生態，帶動產業、人才與研發的緊密連動。

總統上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」得獎人。

總統致詞表示，創業從來不是一條容易的道路，今年的得獎者橫跨化工、半導體、光電、生技、製造、服務等多元產業，象徵企業的成就，更展現台灣韌性、務實與創新的精神。

總統指出，當前面對全球氣候變遷、地緣政治變化、國際競爭的多重挑戰，人工智慧等智能科技，也成為提升國家韌性、推動產業升級的關鍵。明年政府將編列超過300億元預算，推動「AI新十大建設」，其中更特別布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人等重點產業，希望讓科技成果，轉化為產業升級，以及企業成長的核心動力。

他表示，希望打造一個創新驅動的產業生態，讓創業者與企業家，充分發揮創意，帶動產業、人才與研發的緊密連動。

他提到，今年4月完成「產創條例」的修法，將人工智慧及節能減碳納入投資抵減，也推動新創租稅減免，增加更多新創募資的機會。另外，國發基金也已經啟動「創業天使投資方案」的百億主題式投資，針對AI、淨零、半導體與智慧製造等關鍵領域，加強投資，協助新創，在早期研發、規模擴大與國際化階段，取得更穩固的後盾。

總統表示，台灣的中小微企業，面臨對等關稅壓力、數位與淨零轉型，以及國際市場拓展等重大挑戰。行政院已經在韌性條例中，將產業支持方案從原本的880億元，增加到930億元，協助企業舒緩關稅衝擊。政府每年也會投入上百億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，希望全面提升中小微企業的經營體質，讓經營者在國際變局中更有力量。

總統說，他一直相信，世界的挑戰，就是台灣的機會，面對世界的變局，創新創業夥伴的活力與智慧，將是國家提升韌性、推動產業升級的關鍵力量。未來政府會與創業家們一起拚經濟、創造未來，讓創業者與企業家發揮實力，帶動百工百業發展。（編輯：萬淑彰）1141127