總統：朝野有共識且合乎憲政 願到國會報告國防特別預算

賴清德總統日前宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，立法院國民黨團首席副書記長林沛祥提議立法院應邀總統做國情報告，對此，賴總統今天(29日)表示，若朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他會到國會就國防預算與施政方針向國人報告爭取支持。

賴清德總統日前提出8年投入新台幣1.25國防特別預算，強化戰力，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥拋出立法院應邀請賴總統赴立院做國情報告，但他的主張還未與黨團討論。

對此，賴清德總統29日出席「總統與青年論壇」受訪時給予正面回應，強調若符合憲政程序，他願到國會報告。賴總統說：『(原音)如果朝野黨團有共識，有符合憲政程序，我會到國會就國防預算跟施政方針向國人報告爭取支持。』

副總統蕭美琴29日出席「環保永續健行、低碳健康山林」淨山活動，在健行時被問到立委邀總統赴立法院進行國情報告一事表示，一切依照憲政程序。

林沛祥則表示，高達1.25兆的國防預算，本應經由正式管道，也就是由總統府、行政院來向立法院溝通協調、正式討論，但國民竟是從外媒及報章雜誌才知道此事，讓人質疑是黑箱作業。林沛祥並說，賴總統赴立院要報告的不只是1.25兆的國防特別預算，對於他談及中國宣告以「2027 年完成武統台灣為目標」之言論，究竟情資來源為何，以及美國目前仍未交付台灣所購買的9千億武器如何解決？賴總統都必須向全民說明清楚。

而民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則說，國防國安是總統憲法職權，也是國家現階段最重要迫切的議題，國民黨立委拋出邀請賴總統為國安行動方案到立院進行國情報告，這是「好上加好」的議題。不過，吳思瑤也提醒，藍、白強推的國會擴權被宣告違憲，因此國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序，她也希望在野黨邀請總統國情報告，不要設定反對、攻擊的前提進行政治操作，也相信總統願意在合憲的程序下到國會報告。(編輯：沈鎮江)