總統：淨零浪潮攸關國家生存 持續推動再生能源穩定供電

總統府「國家氣候變遷對策委員會」今天(22日)召開第六次委員會議，賴清德總統在開場致詞時表示，全球供應鏈的淨零浪潮是一場攸關國家生存的總體戰，政府將以務實「減碳顧企業」、堅定「淨零救地球」兩大方向落實淨零轉型。至於企業關切的能源議題，總統再次強調政府會穩定供電，並在淨零目標下持續積極推動再生能源，讓電力供給更加穩定。

總統府「國家氣候變遷對策委員會第六次委員會議」22日下午在總統府登場，賴清德總統在開場致詞時表示，氣候治理與能源轉型並非獨立於國家發展之外的單一議題，而是支撐台灣產業永續經營與社會穩定的核心基礎，他期盼新的一年各界能持續努力，讓各項轉型邁向制度的深化與全面的實踐。

總統指出，面對全球供應鏈的淨零浪潮，是一場攸關國家生存的總體戰，「淨零轉型」也是政府、產業界與全體國人必須共同參與、互為夥伴的集體任務，尤其去年底COP30在巴西落幕，國際社會除了強調必須加快行動，也再次確立「全球集體行動」的共識，政府、民間與各個產業不只要各就其位、履行轉型的義務，更要「跨界合力」，透過深度協作，共同承擔責任。

總統表示，政府將朝兩大關鍵方向加速推動、落實淨零轉型。第一，要務實「減碳顧企業」。總統說，隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「台版CBAM」，政府會做產業的後盾，協助對接國際標準，將轉型壓力轉化為競爭紅利。

第二，要堅定「淨零救地球」。總統指出，在去年1月的委員會議，政府向國人提出NDC 3.0的Beta版，在行政團隊持續傾聽各界建言及檢討精進下，完備了台灣總體減碳行動計畫，這份更具企圖心的NDC 3.0目標已展現台灣為全球永續轉型貢獻心力的堅定意志。

至於企業關切的能源議題，總統也再次強調，台灣會穩定供電，並持續發展再生能源。總統說：『(原音)從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電。在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓綠電極大化，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。』

總統也表示，2026年的第一場委員會議將檢討「跨界合力」的實踐成果，這是全國人民「跨界合力」的具體實證，也證明台灣不僅確立減碳路徑，更展現扎實的執行力。

總統強調，氣候賽局沒有終點，在追求國家安全、社會韌性與投資未來的路上，氣候治理將是台灣最關鍵的具體行動。他期望新的一年充滿「希望與行動」，盼能凝聚更大共識、加速落實轉型，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的台灣。(編輯：宋皖媛)