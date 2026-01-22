總統：淨零轉型是國家競爭力全方位升級 推7大任務

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天主持國家氣候變遷對策委員會裁示7項重點任務並表示，這些任務就是要讓台灣的轉型，不僅要有硬實力，也要有軟韌性。讓台灣在變局中更堅韌，打造一個繁榮且光榮的永續家園。他強調，淨零轉型不只是一項環境義務，更是一場國家競爭力的全方位升級。

總統下午主持國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議，聽取各部會報告後作出裁示與結語，會後，由總統府發言人郭雅慧轉述，總統表示，為了確保台灣推動淨零轉型的成果，能夠從「階段性達成」邁向「系統性翻轉」，並且回應國際社會氣候治理趨勢，請行政團隊，依據「氣候變遷因應法」賦予的職權，落實各項減碳行動的列管，以及完成7項重點任務。

第一，在能源與產業轉型關鍵期，持續拓展綠色能源的開發應用。請經濟部、農業部、環境部等部會，主動盤點並排除法規障礙，建立具備「法制安定性」的環境，用制度的穩定，換取民間長期的投資信心，讓轉型路徑能夠更清晰、更順暢。

第二，在製造部門，要推動綠色數位雙軸轉型，將人工智慧導入生產線。請經濟部偕同數發部，積極輔導企業，運用智慧化管理，來優化良率與能效，並且協助高碳排產業，建立明確的減碳路徑，確保台灣產業在低碳時代維持國際競爭力。

第三，在住商部門，要推動從「被動節能」到「主動增值」的數位生活轉型。請內政部持續深化建築能效標示的應用，除了落實揭露，更要進一步結合公共部門誘因與民間資源，讓更多既有建築提升效能與補強安全，達成環境守護、居住品質與社會韌性提升的多贏局面。

第四，在運輸部門，轉型不只是運具的更換，更是生活型態的重塑。請交通部在持續推動陸海空運具電動化與低碳化的同時，更要深化綠色運輸平台的數位整合，來展現減碳成果，並持續優化基礎建設與服務體驗，凝聚全民對綠色生活的「認同感」，優先選擇「低碳移動」。

第五，在農業部門，要落實以科學為本的效益開發。請農業部注重「公私協力」與「公正轉型」，並落實「永續商店媒合機制」與「產品碳標籤」，建立更透明、更具公信力的價值轉化模式，讓守護土地和海洋的生產者，能夠成為淨零轉型的獲利者，更能夠擁有光榮感。

總統強調，這種由基層出發、共同參與轉型的精神，正是推動「淨零沙盒」治理創新的核心。

第六，請國科會於國家研發布局時，讓科技研發與人民生活場域深度結合，具體勾勒2050淨零生活的關鍵情境，發展因地制宜的解決方案，在降低負擔的同時，也提升生活韌性。

第七，請行政團隊，持續落實「六大創新制度」的推進，並納入「行政院國家永續發展委員會」報告與持續討論。

總統說，這些任務就是要讓台灣的轉型，不僅要有硬實力，也要有軟韌性。讓台灣在變局中更堅韌，打造一個繁榮且光榮的永續家園。

總統表示，淨零轉型不只是一項環境義務，更是一場國家競爭力的全方位升級，要讓未來，不再只是過去的延伸，更要成為創造力與行動力的全面落實。

總統說，氣候治理更是一項跨世代的長遠工作。雖然國際情勢瞬息萬變，但台灣邁向永續的步伐，絕對不能停下來。政府的任務，就是建立一套公平、透明且具預測性的制度，為台灣在變局中找出方向，繼續穩健前行。

