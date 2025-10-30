總統：淨零轉型進入加速落實階段 打造韌性廊道因應挑戰

賴清德總統今天(30日)下午主持「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」。他表示，面對氣候與經濟變化的雙重壓力，政府一定會做人民與產業的後盾，堅定轉型的方向，也會繼續強化「綠色成長動能」，淨零轉型將全面進入「加速落實」階段。總統說，政府會結合更多民間力量，建立更完整的氣候調適機制，在台灣打造「韌性廊道」，因應各類型的挑戰。

總統府「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」30日下午在總統府登場，由賴清德總統親自主持。

總統在開場致詞時表示，極端氣候已經是全球的「新常態」，與此同時，國際的貿易格局也正發生劇烈的重組，新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求都對以出口為導向的台灣帶來複合式挑戰。

總統表示，來自氣候與經濟變化的雙重壓力對社會造成不安、加深對未來的不確定性，但政府的態度很明確，「一定會做人民與產業的後盾，堅定轉型的方向」，也會全力維持電力的穩定供應，以確保民生與產業的用電需求，一起克服挑戰。

總統說，正因為外部的挑戰如此嚴峻，台灣更要堅定內部的轉型，因為一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣。

總統指出，「2050年循環經濟路徑圖」預計最快於明年正式公布，目前正推動資源循環法規的修法工作。另外，去年台灣綠色科技產業的附加價值已經超過新台幣5千億元，占GDP的2%，其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值更占了綠色科技產業的7成3，顯示其關鍵地位，也更證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

總統說，台灣要繼續強化「綠色成長」這股動能；接下來，淨零轉型也將全面進入「加速落實」的階段。總統說：『(原音)我們要繼續強化這股動能，讓轉型的契機擴散到社會的每一個角落。因此，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型的新局，是我們加速落實階段的關鍵課題。』

總統強調，政府會持續努力，並結合更多民間力量，逐步強化台灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮的韌性，在台灣打造「韌性廊道」。他強調，這是場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學，以及社會各界攜手合作，他希望凝聚所有力量，化挑戰為契機，共同打造一個更好、更強、更具韌性的台灣。