總統：盼今年達成培訓10萬名防災士目標 強化國家防災體系

賴清德總統今天(20日)前往台中出席今年度防災士培訓，總統表示，在內政部與消防署共同努力下，去年已培訓6萬8千名防災士，希望今年能達成培訓10萬名防災士的目標。總統強調，社區多一分安全、國家就多一分穩定，他期勉未來有更多行業與團體共同投入防災士培訓，強化國家防災體系。

賴清德總統20日上午前往台中出席今年度防災士培訓，他在致詞時表示，台灣位處地震帶與颱風行經路徑，經常遭遇颱風與地震的威脅，應該要有自我保護的準備，並在行有餘力下幫助別人。

總統也指出，台灣面對地緣政治變化不能掉以輕心，應避免在事情發生時毫無準備，因此他上任後便在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，提出多項重點主軸，加強並善用鄰里平時的訓練，在必要時加以應用，達到全民防災的目標。

總統表示，防災士可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位。他指出，在內政部與消防署共同努力下，去年已培訓了6萬8千名防災士，他期勉今年的防災士培訓成果能更豐碩，他也感謝內政部、台中市政府、消防局、逢甲大學、防災研究中心團隊共同參與這項防災士培訓計畫。總統說：『(原音)過去幾年我們防災士才2萬多個，結果(內政部)劉世芳部長去年跟消防署的共同努力，去年增加6萬8千人，我今天來是要驗收成果，今年我說要10萬名防災士，要達到這樣的目標，感謝大家的熱心參與，謝謝你們。』

總統強調，社區多一分安全，國家就多一分穩定，他感謝大家參與這項防災士培訓計畫，也期勉未來有更多行業與團體一起投入防災士培訓。(編輯：宋皖媛)

