總統：盼台日合作 實現自由開放印度太平洋願景

賴清德總統今天(22日)接見日本眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一，他感謝日本首相高市早苗上任以來持續支持台日友誼，並展現對台海和平穩定的重視。總統並說，期盼未來台、日攜手同心、團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德總統22日在總統府內接見日本眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一所率領的訪問團。總統致詞時表示，日本首相高市早苗上任以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會以及各種公開場合，皆不斷表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，他要代表台灣人民表達感謝。

總統也指出，高市內閣上任後，持續獲得日本國民的高度支持，相信未來日本將對台海及印太區域和平穩定做出更大貢獻。他也期盼台、日能同心、團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同面對未來的各項挑戰，捍衛珍視的自由民主價值，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。總統說：『(原音)期盼台灣和日本能在國家戰略、區域合作、經濟安全、高科技產業以及強化社會韌性等領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。』

萩生田光一致詞時，首先對於前幾日台北發生的隨機襲擊事件造成的不幸傷亡表達慰問之意。

萩生田光一也提到，台灣對日本而言是共享普世價值，且具有緊密經濟關係，高市早苗先前在「亞太經濟合作經濟領袖會議」上，與台灣領袖代表林信義就兩國在經濟、防災等領域加強合作進行雙邊會談。此外，自民黨也長期透過青年局與台灣交流，雙邊具有長久的情誼。

萩生田光一也談到今年11月台灣解除對日本食品採取的管制措施，認為這對福島災區的重建與復興有相當助益。而在經貿合作方面，台積電在熊本投資設廠，兩國在半導體領域的合作是雙邊產業合作的最好典範，他相信台、日未來在AI、ICT等新興技術領域能攜手共創雙贏。

萩生田光一表示，根據日本交流協會公布「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果顯示，台灣人民最喜愛的國家是日本，近8成日本人民也對台灣感到親近，他認為目前台日關係是史上最佳，也期盼雙方在堅實的友好基礎上持續深化合作與交流。(編輯：沈鎮江)