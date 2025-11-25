總統：盼史瓦帝尼成為台灣接連非洲市場的重要基地

賴清德總統今天(25日)接見友邦史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札(Jabulani Mabuza)，總統表示，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，更是台灣極具發展潛力的合作夥伴，他期望台、史兩國關係持續深化，讓史瓦帝尼成為台灣連接非洲市場的重要基地，開創更多合作機會。

非洲友邦史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札(Jabulani Mabuza)率團訪台，賴清德總統25日在總統府接見馬布札時，首先歡迎馬布札自2018年以商工貿易部長身分來台簽署經濟合作協定後再度率團訪台，不僅展現史瓦帝尼對台灣的堅定支持，也象徵兩國邦誼的持續深化。

廣告 廣告

總統表示，台灣與史瓦帝尼多年來在農業、公衛、教育、婦女賦權以及再生能源等領域累積了豐碩的合作成果，尤其兩國攜手推動新建戰略儲油槽，不只提升史瓦帝尼的能源安全，也促進國家的永續發展。

總統強調，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，更是台灣極具發展潛力的合作夥伴，他期望雙邊能創造更多合作機會，讓史瓦帝尼成為台灣連接非洲市場的重要基地。總統說：『(原音)史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，除了擁有穩定的投資環境與優質人才，更是「非南關稅同盟」以及「非洲大陸自由貿易區」的重要成員，是台灣極具發展潛力的合作夥伴。未來，我們會持續鼓勵更多台灣企業以布局全球、行銷全世界的視野，讓史瓦帝尼成為台灣連接非洲市場的重要基地，開創更多合作機會。』

總統也藉此代表台灣人民衷心感謝史瓦帝尼王國長期在國際場域為台灣仗義執言，更感謝今年恩史瓦帝三世國王在聯合國大會呼籲停止錯誤詮釋聯大第2758號決議，接納台灣，落實不遺漏任何人的聯合國精神。總統說，這份堅定的支持讓台灣更有力量，台灣也將與史瓦帝尼及更多理念相近國家攜手合作，深化夥伴關係。

馬布札隨後致詞時表示，台、史兩國共同面臨氣候變遷、經濟不平等的挑戰，他認為兩國可以互相學習，攜手找到解決的方法。他也期望透過經濟夥伴關係、文化交流等合作深化雙邊邦誼，並期待開拓新的合作關係，一同為兩國人民共創更美好的未來，也對區域及全球的和平繁榮做出貢獻。 (編輯:柳向華)