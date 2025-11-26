總統：盼立院討論政院版財劃法 協商兼顧中央地方新版本

（中央社記者溫貴香、葉素萍、游凱翔台北26日電）總統賴清德今天說，如果按照在野黨第二次的財劃法修法版本，中央勢必要舉債新台幣5000多億元，也會違反公債法。「敬請立法院朝野黨團繼續協商財劃法」，特別應將政院版財劃法交付委員會討論，提出既保存中央力量又落實地方自治的新財劃版本。

賴總統上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，之後在總統府大禮堂舉行記者會。出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府秘書長潘孟安等人。

記者會最後，總統主動提到財政收支劃分法修法一事。他表示，在野黨兩次提出財劃法修法，第一次從中央搬走4165億元，讓明年度中央政府總預算因此不得不舉債3000多億元。第二次修法，又從中央拿走2000多億元。如果要按照第二次在野黨提出財劃法修法的版本，中央勢必要舉債5000多億元，會違反公債法。

他希望行政院與立法院朝野黨團進一步協商，「不能說知道行政院版本要送出了，然後逕付二讀強行表決」，沒有經過討論、沒有經過社會溝通、沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家整體發展是不利的。

總統表示，敬請立法院朝野黨團，立法與行政繼續協商財劃法，特別是行政院財劃法版本已經送到立法院，應該交付委員會討論，討論出一本新的財劃法，既能夠保存中央的力量又能夠落實地方自治，對國家及每一個縣市的人民才是好的。

他進一步指出，例如今年丹娜絲颱風過後，立法院通過特別預算。花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情，又通過特別預算。台中非洲豬瘟疫情爆發，也需要中央的協助。如果根據立法院第二次修正通過的財劃法，中央未來救災都會出現困難，遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設或者是保護國家提高國防預算。

總統希望立法院不分朝野，能夠基於國家整體利益、每一位人民的福祉，不分黨派重新坐下來好好討論財劃法，才對國家有幫助。（編輯：萬淑彰）1141126