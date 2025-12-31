總統：盼立院速完成總預算審查 讓福國利民政策上路

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統賴清德今天表示，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，也期待立法院能盡速完成審查，讓福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

賴總統今天透過臉書，分享行政院長卓榮泰的2026新制上路貼文，總統說明，新的一年，不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照3.0」、「AI新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。

賴總統強調，他要感謝卓榮泰及行政團隊的用心規劃。不過，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，也期待立法院能盡速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

總統表示，回顧過去一年，台灣面對諸多挑戰，但大家始終團結一致、勇往向前。展望新的一年，將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。新的一年，彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂。（編輯：張若瑤）1141231