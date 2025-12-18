總統：盼立院重審財劃法 保有中央協助地方之力

賴清德總統今天(18日)赴台南出席「成大沙崙醫院新建工程動土典禮」，他肯定這項醫療建設象徵台灣區域均衡發展邁出關鍵的一步。總統表示，沙崙的發展是中央、地方合作的典範，而帶動區域均衡發展建設的關鍵是需有健全的財政支持，他呼籲立法院支持中央政府總預算，並再次討論「財劃法」，進行更合理的分配，才能保有中央協助地方發展的力量。

賴清德總統18日赴台南出席「成大沙崙醫院新建工程動土典禮」，見證工程的重要時刻。總統致詞時，首先向行政院、台南市政府、成大醫院、成功大學以及所有協助推動的立法委員和地方議會夥伴表達最深的感謝，也肯定這項醫療建設的動土象徵台灣在智慧醫療、健康治理，以及區域均衡發展上邁出關鍵的一步。

總統表示，沙崙醫院是「成大沙崙醫療服務與創新園區」的第一期計畫，他要特別感謝成大所規劃的沙崙園區，積極因應高齡化、人口結構變遷以及公共治理數位轉型的挑戰，未來「沙崙醫院」完工之後，不只藉由人工智慧、雲端運算及智慧系統優化醫療流程、發展精準醫療、提升照護效率，減輕醫護人員的負擔外；也將透過與研究機構的合作促進智慧醫療，持續跟國際接軌，迎接全面智慧化時代。

總統表示，沙崙的發展是中央和地方合作的典範，無論是沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、大台南會展中心、以及三井OUTLET等重大建設，沙崙是正在發展的新市鎮，也是未來帶動南台灣發展的動力來源。

總統說，所有攸關人民福祉、帶動區域均衡發展的建設關鍵除了需要中央與地方相互合作，更重要的是要有健全的財政大力支持。他特別向立法院喊話，希望能儘速審議總預算，並重新審議「財劃法」。總統說：『(原音)我也希望後續立法委員不分黨派都可以支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能夠再次進行討論、進行更合理的分配，讓地方財政更加自主，也能夠保有中央財政有能力協助地方發展的力量，這樣才能夠創造雙贏的立場。』

總統也指出，「沙崙醫院」預計設置總床數664床，空間規劃也預留災時緊急收治用途，可以提升醫療韌性。同時，「沙崙醫院」設置台南市首座兒童醫療中心，這些重大建設將大幅強化周邊居民甚至北高雄的就醫資源。他代表國家預祝工程興建圓滿成功，提供病人最好的健康服務，也期許未來的沙崙園區能成為帶動南台灣醫療創新、強化公共服務的重要智慧健康聚落。 (編輯：柳向華)