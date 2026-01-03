總統：立委要看人民面子 速審預算

賴清德總統（中）3日前往北投「洲美三王宮」參香祈福，並在致詞時呼籲在野黨能盡速審查總預算。（姚志平攝）

今年度中央政府總預算和國防特別預算遲未排入立院審查，賴清德總統3日前往北投宮廟參香祈福，他說自己要向人民「國政報告」，包括長照3.0在內，預算要是不過就無法使用，「所以我的長照3.0還吊在天上」，他希望大家如果有認識的立委就跟他們說，「不看僧面看佛面」，要看國家主人「人民」的面子，讓總預算趕快審查。「正經工作不做，國家就無法繼續進步」。

藍委則痛批行政部門違法違憲在先，立院不予審查合情也合理。至於擋國防預算的正是賴清德，賴有義務跟國人交代清楚，赴立院進行國情報告，自然就能通過程序委員會。

賴清德3日前往北投「洲美屈原宮」及「洲美三王宮」參香祈福，原本規畫只講10分鐘，卻一口氣講了快半小時，乾脆給在場群眾「國政報告」。

他說，今年編列近1200億元要推動長照3.0，進一步提升照顧品質，讓長輩能在社區安心生活。

從長照2.0到長照3.0增加200多億，賴清德強調，預算要是不過就無法使用，「所以我的長照3.0是還吊在天上」，「我有這個心，希望發揮我醫療專業，都有新加入長照服務體系」，所以增加200多億，但是中央政府總預算「沒過我就沒法度」，所以他跟大家做「國政報告」，希望大家支持，進一步提升照顧品質，讓長輩能在社區安心生活。他也希望民眾如果有認識的立委就跟他們說，「不看僧面看佛面」，要看國家主人「人民」的立場、面子，應該要來審查，正經工作若不做，國家無法繼續進步、經濟無法繼續發展，要把人民照顧好，沒有經費就「沒法度」。

對此，國民黨立委馬文君直言，總預算遲未審查，並非立法院怠惰，而是行政院拒絕編列立法院三讀通過的國軍加薪案與提高警消退休金預算，行政部門違法違憲在先，既不尊重民意，也不尊重立法院，立院因此不予審查預算，合情也合理。

國民黨立院黨團也表示，當國民黨推動軍人加薪，賴清德卻堅持違法不執行，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱甚至公開洗地說：「軍隊保家衛國不是看薪水，只有僱傭兵是看酬勞去打仗。」，把國軍爭取權益貶低成傭兵。賴推動史無前例的1.25兆國防預算，至今沒有細項，真正擋國防預算的是賴清德，賴有義務跟國人交代清楚，赴立院進行國情報告並備詢，自然就能通過程序委員會。