總統：經濟須以強健國防為後盾 立法院應速審總預算

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統賴清德今天表示，台灣累積豐厚的經濟成果，須以更強健的國防作為後盾，政府將推動國防特別預算，8年內編列新台幣1.25兆元，打造「台灣之盾」。總統呼籲，立法院盡速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委與審議。

總統晚間出席在圓山飯店舉行的「台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」致詞表示，內湖科技園區自成立以來，規模持續壯大，迄今已有超過6500家廠商進駐，年產值高達新台幣5.6兆元，並創造超過20萬個就業機會，令人欽佩。

廣告 廣告

總統表示，近10年來台灣的總體經濟表現亮眼，包括銀行資產、保險資產皆大幅成長，整體金融資產已接近130兆元。政府會持續推動基礎建設以均衡台灣，並規劃導入1兆元民間資金執行公共建設。另外，也推動亞太資產管理中心，讓資金留在台灣，並吸引國際資金來台。

總統說明，政府也積極發展「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等，並持續推動生技醫藥產業，讓台灣的經濟能夠更加蓬勃發展。

總統解釋，台灣累積了那麼豐厚的經濟成果，要讓國家更安全，以保障台灣的經濟發展及人民的生命財產安全，因此國防至關重要。政府推動「國防特別預算」，預計在8年內編列1.25兆元，打造「台灣之盾」並將人工智慧導入國防體系，推動國防工業自主。

總統透露，這筆預算除了是保家衛國、保護人民的預算，也是經濟發展的預算，透過工具機、基礎工業與國防工業的結合，將可促進產業順勢升級轉型。

總統提到，美國的國家安全戰略非常清楚，印太的和平穩定要集體防禦、責任分攤，因此包括日本、韓國、菲律賓、澳大利亞等國都提高國防預算；美國為了確保國土安全，2027年國防預算將達到1.5兆美元。提高國防預算是各國的趨勢，希望民眾也能夠給予支持。

總統強調，台灣的經濟持續發展、國家要更安全，對人民也要提供更好的照顧，這是政府的職責。因此政府持續推動0到6歲國家一起養、私立大學學雜費補助、長照3.0、生育補助、老農津貼、國民年金給付等社會福利政策。

賴總統呼籲，立法院盡速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委與審議，讓台灣更安全、經濟更發展、人民受到更好的照顧，台灣在國際上得到更多的肯定。（編輯：張若瑤）1150128