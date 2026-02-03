總統：綠執政 經貿成果豐碩

賴清德總統昨（三）日呼籲國人，可以比較民進黨與中國國民黨執政期間的全國經濟表現，做一個明智的決擇，國家經貿未來要走向全世界或鎖入中國？

賴總統表示，從十年前蔡英文總統執政以來，台灣國際貿易總額、ＧＤＰ成長率與國民年平均所得等指標均成現上揚趨勢，以二○二五年為準，全年貿易總額達六四○七億美元、ＧＤＰ達八‧六三％、國民年均所得將近四萬美元等均倒歷史新高）；反觀國民黨執政期間國內外經濟狀況，實在無法與民進黨執政的績效相比，國人只要理性瞭解就可知曉，在這種情勢之下，我國已在國際經貿上有一席之地，只要國人共同努力，「立足台灣佈局全球行銷世界」就可實現。

最近國民黨與共產黨正在舉行論壇，賴清德認為，在野黨有他們主張也有他們路線，但是瞭解我國在國際經貿地位後，國人應該知道我國經貿未來要走向全世界或像在野黨的動作一樣，重新再鎖入中國。賴總統指出，從蔡英文總統到現在，我們跟台美簽訂廿一世紀貿易倡議，最近也談完對等關稅以及簽署的投資協定，現在EPPD「台美經濟繁榮夥伴對話」已經完畢，也有許多成果。

賴總統進一步指出，如果看得更遠，我國最近也跟日本簽訂數位貿易協定，之前跟英國有簽訂提升台英貿易夥伴倡議，在這些架構之下，我們去年也簽訂三個子協定，投資、能源、數位貿易協定。我國也跟東南亞國家陸續更新洽簽新協定，包括跟印度、泰國、越南、菲律賓都更新投資協定。另外也跟一些國家持續洽簽當中。

賴清德說，這表示台灣這幾年來，國家經濟路線是很穩健的，一步一步的在推廣，讓台灣產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓經濟可以成為日不落國。不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業。

「這不是刻意跟國民黨他們前往中國所進行的計畫，我們並不是這個目的，但剛剛好可以讓國人做一個對比」，賴清德指出，到底我們要繼續攜手美國日本歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國？去推動所謂的二次西進，國人可以做一個清楚選擇。