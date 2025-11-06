總統：美國再工業化與打造AI世界中心 台灣都可協助

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台灣機械工業同業公會今天下午舉行80週年慶，總統賴清德受邀致詞表示，美國總統川普希望美國再工業化，也希望打造美國為人工智慧的世界中心，台灣都可協助。總統說，再工業化要靠台灣機械業，人工智慧的世界中心要靠台灣的半導體、資通訊還有電子零組件。

賴總統並強調，政府會持續努力與美國達成關稅協議，爭取對等關稅再調降且不疊加，232條款關稅也能爭取到優惠待遇，藉此讓台灣的產業進一步跟美國合作，讓台灣的產業實力更加增強。

廣告 廣告

賴總統說，過去一年面對國際情勢變化、全球供應鏈重整以及美國對等關稅等挑戰，機械工業承受很大的壓力。因此，今年4月美國宣布關稅政策後就跟行政院長卓榮泰、經濟部、國發會等相關部會到台中工業區和機械器具業座談，了解第一線的困境，聽取大家寶貴意見。

美國在台協會（AIT）處長谷立言也出席機械公會80週年慶，賴總統當場向谷立言說，美國總統川普如果要讓美國成功再工業化，「就需要現場這一群英雄來參與」。

此外，賴總統指出，台灣已提出新台幣930億元關稅支持方案，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業、以及勞工照顧等諸多措施，將專門用以協助產業，穩健因應國際變局，讓大家可以持續前進。

賴總統說，台灣國防預算2026年在國內生產毛額（GDP）占比3.32%，到2030年之前，相關占比會達到5%，一方面對外軍事採購，更重要的是要推動國防自主，發展國防工業。

賴總統指出，國防自主、國防工業是否能夠成功，就要看機械產業參與程度，當大家利用人工智慧、智慧化發展之後，非常期待能夠響應政府號召，投入國防工業的發展，「讓大家一起來報國」。

賴總統表示，政府也會持續協助機械產業布局海外，拓展國際多元市場，建立全球鏈結，讓世界再一次見識台灣機械的實力與價值。

總統說，機械業是台灣製造業的支柱，也是台灣的工業之母，面對國內外的變局和挑戰，政府會審慎因應、勇敢承擔。只要國家團結、朝野合作，政府和產業界一起努力，一定可以克服種種難關，成功達到設定的目標。（編輯：林淑媛）1141106