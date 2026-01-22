總統：落實減碳七大任務 推動淨零轉型系統性翻轉

賴清德總統今天(22日)主持「國家氣候變遷對策委員會第六次委員會議」，他並在會議中裁示，為確保台灣推動淨零轉型的成果從「階段性達成」邁向「系統性翻轉」，將請行政團隊依據《氣候變遷因應法》針對能源、產業、住商、運輸等領域落實七大重點任務，讓轉型路徑更清晰、順暢。

總統府「國家氣候變遷對策委員會第六次會議」22日登場，會中針對「六大部門淨零轉型階段成果」及「淨零沙盒執行經驗」進行深入探討。

賴清德總統聽取報告後裁示指出，為了確保台灣推動淨零轉型的成果能從「階段性達成」邁向「系統性翻轉」，他要請行政團隊依據《氣候變遷因應法》賦予的職權，落實各項減碳行動的列管，以完成七大任務。

廣告 廣告

首先，在能源與產業轉型關鍵期要持續拓展綠色能源的開發應用。總統請各部會盤點並排除法規，讓轉型路徑更清晰。總統府發言人郭雅慧說：『(原音)請經濟部、農業部、環境部等部會，主動盤點並排除法規障礙，建立具備「法制安定性」的環境，用制度的穩定，換取民間長期的投資信心，讓轉型路徑能夠更清晰、更順暢。』

第二，在製造部門要推動綠色數位雙軸轉型，將人工智慧導入生產線，協助高碳排產業建立明確的減碳路徑，確保台灣產業在低碳時代維持國際競爭力。

第三，在住商部門推動從「被動節能」到「主動增值」的數位生活轉型。總統請內政部持續深化建築能效標示的應用，達成環境守護、居住品質與社會韌性提升的多贏的局面。

第四，在運輸部門的轉型不只是運具的更換，更是生活型態的重塑。總統請交通部持續推動陸海空運具電動化與低碳化，並深化綠色運輸平台的數位整合，凝聚全民對綠色生活的「認同感」，優先選擇「低碳移動」。

第五，農業部門要落實以科學為本的效益開發。總統請農業部注重「公私協力」與「公正轉型」，並落實「永續商店媒合機制」與「產品碳標籤」，建立更透明、更具公信力的價值轉化模式。

總統也強調，由基層出發、共同參與轉型的精神，正是政府推動「淨零沙盒」治理創新的核心。為此，他請國科會具體勾勒2050淨零生活的關鍵情境，發展因地制宜的解決方案；行政團隊也要落實「六大創新制度」的推進，並納入「行政院國家永續發展委員會」持續討論。

總統也在結語中表示，淨零轉型不只是一項環境義務，也是一場國家競爭力的全方位升級，氣候治理更是一項跨世代的長遠工作，台灣邁向永續的步伐，絕對不能停下來。

總統強調，政府的任務是建立一套公平、透明且具預測性的制度，也會繼續打造具備韌性的治理環境，讓產業安心投資、民間放手實踐，確保每一位國人在轉型路上，都能獲得最實質的支持與制度保障。