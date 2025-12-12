總統：藍白通過法案影響國安 需召集綠黨團討論因應

在野黨力推「反年改」修法，並有意力拚今天(12日)闖關三讀，賴清德總統今天表示，近來藍、白主導的立法院所通過的種種法案已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，他將於今天中午召集民進黨團開會，因應整體局勢。總統並向在野黨喊話，表示政黨政治本來就是彼此競爭，但國家只有一個，盼藍、白能以國家利益為最優先，國家才會持續進步。

立法院否決行政院所提的「財劃法」覆議案，加上在野黨爭議法案頻出，「反年改」法案也將在立法院闖關二、三讀，兼任民進黨主席的賴清德總統12日中午將召集黨籍立委進行便當會，針對爭議法案聽取委員的意見。賴總統上午赴台南出席「國網雲端算力中心啟用典禮」前接受聯訪，特別向藍、白陣營喊話。

總統表示，自他上任以來，致力推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，他非常希望藍、白當家的立法院一方面也能夠發揮憲政精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位推動福國利民的法案。

總統指出，很可惜藍、白當家的立法院反其道而行，在去年通過了《立法委員職權行使法》，被司法院憲法法庭判決違憲，藍、白卻沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭凍結。現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，更變本加厲，透過逕付二讀，以沒有公聽會也沒有委員會審查的「程序不正義」方式通過許多法案。

總統說，這段時間以來，藍、白主導的立法院所通過的法案已經嚴重影響國家運作，他將召集民進黨立委開會，因應整體局勢。總統說：『(原音)藍、白主導的立法院所通過的種種法案已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施。在這種嚴肅的狀況之下，我當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。』

總統也向在野黨喊話，表示不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在府、院執政的民進黨以國家利益為最優先，他希望在立法院當家的藍、白政黨也能以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。