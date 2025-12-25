總統、行政院長齊聚桃機 見證北廊廳啟用展現新國門氣勢

桃園機場第三航廈北廊廳啟用 總統賴清德揭開新國門時代。(圖/記者曾平翻攝)

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園國際機場第三航廈北廊廳於今（25）日正式啟用，象徵桃園機場邁向新國門時代的重要里程碑。總統賴清德、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱皆親臨啟用典禮，與機場公司團隊、施工單位及服務大聯盟夥伴一同見證此刻，讓今年的聖誕節充滿溫暖而具意義的祝福。

總統賴清德致詞時指出，桃園機場自 68 年開航以來，始終承擔台灣最重要的國際節點角色，不僅象徵「國門」，更攸關全球供應鏈、產業發展與國家競爭力。他表示，北廊廳能於聖誕節這天啟用，猶如送給全國人民的一份美好禮物，同時也代表政府推動國際機場轉型升級的重要成果。

賴總統肯定桃園機場大聯盟團隊的努力，期待第三航站區能於 116 年如期如質完工，以「韌性、智慧、永續」為核心，朝 2045 年客運量 8,300 萬人次、貨運量 385 萬噸、航機起降 43.5 萬架次的願景前進，並創造高達 2.27 兆元的經濟效益。他更期盼桃機能與周邊航空、觀光與科技產業緊密合作，成為帶動台灣經濟持續向前的重要引擎。

行政院長卓榮泰也分享了與第三航廈建設的深刻淵源。他說，上任一個月內便南下桃機視察工程進度，11 月初再次來到北廊廳確認試營運狀況。今日正式啟用，對桃園機場自第二航廈後的再一項重大突破，格外感到欣慰。

卓院長提及，北廊廳最大的特色是「開放、便利、以旅客為中心」。從報到、安檢到登機，整體動線流暢無須轉換樓層；旅客可用最短距離抵達登機門，節省時間、降低壓力。他也特別感謝工程團隊日夜付出，期望未來北廊廳能成為亞太區最耀眼、最舒適的航空樞紐空間。

交通部長陳世凱則指出，自加入行政團隊以來，他已第 10 次親自訪查桃園機場。他強調，桃機不只是國門，更是台灣邁向「東亞空運樞紐」的重要基地，而此次北廊廳啟用，是第三航廈分階段啟用的第一步。

陳部長回憶，12 月 15 日第一架入境航班進入北廊廳時，許多旅客與機組人員都驚呼「好新、好美！」並驚喜自己成為首批使用者。試營運期間無論在動線、服務、無障礙空間等面向都獲得正面回饋。其中，轉機旅客可受惠於「一站式安檢」（One Stop Security），免除重複安檢程序；抵達與出發層也設置電動走道，並全面優化指標與資訊顯示，讓旅客「看得懂、走得順、用得放心」。

北廊廳由普立茲克獎得主、英國建築大師理查．羅傑斯（Richard Rogers）操刀設計。全長 738 公尺、挑高 13 公尺的大尺度空間配上大片玻璃帷幕，讓光線自然灑入，旅客也能近距離欣賞飛機起降，機場景觀更具國際水準。新增的 8 個靠橋停機位中，更有 2 個採用全台首次導入的 MARS（多架航空器機坪系統），可彈性容納 1 架大型廣體客機或 2 架窄體客機，強化智慧調度效率。

為確保第三航廈整體建設能安全、高品質地推進，交通部將持續督導機場公司及施工團隊，嚴格控管工期與品質，讓後續廊廳與主體工程皆能按計畫推動。

自北廊廳 12 月 1 日試營運至 24 日止，已有超過 5.8 萬名旅客、259 架次航班於此出入境；現場問卷總體滿意度更突破 4.6 顆星，從環境清潔、舒適度、指標資訊到服務人員態度都獲得高度肯定。機場公司表示，旅客的回饋將持續用於北廊廳後續優化，也會成為第三航廈主體及其他廊廳設計的重要參考。

展望未來，第三航廈將融合智慧科技、綠能建築與在地文化元素，以「現代、效率、人文溫度」為核心打造國門意象，提供旅客兼具科技感與台灣人情味的進出境體驗。

隨著國際旅遊市場迅速復甦，北廊廳啟用提供更寬敞、明亮、舒適的候機環境，也宣告桃園機場在全球航空競爭中再次迎風而起。桃園機場公司表示，將持續推動第三航廈建設與整體營運升級，讓每位旅客不論出發或返家，都能感受到最溫暖、最貼心的國門服務。