總統：衛福部將成立兒童及家庭署 照顧未來主人翁

（中央社記者陳婕翎台北16日電）總統賴清德今天宣布衛生福利部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構，不僅在兒童醫療服務上加強，更要接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。

台大醫院今天下午舉行「健康台灣深耕」論壇，賴總統出席致詞時表示，「健康台灣深耕計畫」涵蓋面向廣泛，從兒童到長者、從急性到慢性病防治、從健康促進到安寧療護，目標是提供全民全方位的健康照護，特別強調兒童健康政策重要性，透過完善照護，改善孩子一生發展與命運。

賴總統說，中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基長年倡議成立兒少權責部門，「我今天要宣布未來衛福部將成立兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構，提供醫療、身心發展與政策決策的整體支持，讓兒童權益能得到更完善的保障。

談到目前兒科醫師人力短缺，總統也提到，為提升兒科醫療人力，政府也提供住院醫師及研修醫師留任獎勵。截至今年10月，已有231名住院醫師及149名研修醫師因留任而獲得獎勵。

賴總統表示，今年底將進一步提高兒童加護病房（ICU）住院審查費，預計明年1月起實施，並擴及兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等領域。

他說，健保署為0至6歲兒童匡列新台幣249億元作為兒科小總額，這是罕見的大規模投入。健保從去年起至今投入8.57億元強化兒科醫療資源，包括調升兒童重症住院支付、提升某些生物劑量支付與質子治療補助等，每年預估有100名兒童癌症患者受惠。

賴總統肯定「優化兒童醫療照護第1期計畫」成效，宣布今年至2028年將推動第2期計畫，投入135.6億元，提升照護量能並促進人才留任。

總統說，中央今年更編列27億元用於建立三層級兒童醫療體系，由8家核心醫院專責重症兒童照護，整合周產期及急重症資源，提供從產前、急診到加護病房的連續性醫療服務。

賴總統強調，兒童心理健康同樣重要。政府投入約1.3億元，推動「復健兒童青少年精神醫療團隊」與「心智病房計畫」，建立跨專業精神醫療團隊與教育訓練制度，讓兒童與青少年的身心都能獲得完整照護。（編輯：黃名璽）1141116