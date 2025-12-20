總統：追查公布真相 強化快打部隊研擬建立反恐警力

（中央社記者劉建邦、溫貴香台北20日電）針對台北市隨機襲擊事件，總統賴清德今天表示，希望做好即時醫療及後續健康照顧與心理輔導；成立專案小組深入調查，追查並公布真相；內政部、警政署與各縣市警察局強化快速打擊部隊功能，且朝向反恐警力布置訓練；政府應協助受傷民眾的撫卹、補償、獎勵。

賴總統上午赴警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告後，作出上述四項指示，並希望中央地方攜手合作，不分黨派，共同應對這個重大事件。

總統說，發生在北車以及北捷中山站周邊，這一起有計劃駭人的暴力攻擊事件，已經造成3位民眾加上歹徒共4人死亡，以及11名民眾輕重傷。

總統說，他上午與行政院長卓榮泰分別前往醫院探視仍然住院中的6位病人，除了感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供民眾最好的醫療之外，也特別向在這次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼，慰問家屬，同時也向在過程中奮勇阻止凶手傷害民眾，或是現場救助受傷民眾的朋友表達敬意跟感謝。

總統表示，這個事件震驚台灣社會，也造成相當嚴重傷亡，上午特別到警政署聽取整個事件調查結果跟應有的處置作為。從警政署長張榮興的簡報，可以清楚看得出來，警政署的警力跟台北市政府警察局的警力，在第一時間都做出應有的作為。

總統也感謝卓榮泰昨天晚上第一時間就前往北車，了解整個情況，也指揮相關部會成立專案小組；肯定台北市長蔣萬安籌組緊急安全小組。

總統表示，在這一個重大時刻，非常希望中央地方攜手合作，不分黨派，共同應對這一個重大事件。不僅僅要把這個重大事件的衝擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立起一套制度，未來若發生事件時可以快速因應，保護民眾的安全。

總統並指示四點精進作為，第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了即時提供醫療服務以外，後續應有計劃性推動長時間健康照護跟心理輔導，中央政府跟地方政府應該共同合作妥善推動。

第二，強化成立專案小組的功能，台灣高等檢察署已經指揮相關單位成立專案小組；希望專案小組應該要全面深入、擴大對案件調查，包括凶手的背景、犯案動機、有沒有幫凶、有沒有受人指使、金錢來源等等，不因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

第三，應該以這個案件為鑑，包括機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都加強布置警力，持續檢討精進擴大，而且建立制度。

總統表示，一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量有制度地建立反恐警力。不管這個案子最後調查的結果如何，但對於這種有計劃性先從網路購買煙霧彈，個人有能力製作汽油彈的案子，政府都應該要更謹慎、更積極地來建立一套防範與因應制度。

總統強調，內政部長劉世芳、警政署長張榮興要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，而且要有能力制止這種攻擊行為，而且要提升到不單純是治安的快速打擊部隊，要往反恐警力的布置訓練制度上方面來建置，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

第四，對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至協助後續，政府都應該要好好來協助民眾、幫助民眾。（編輯：蔡素蓉）1141220