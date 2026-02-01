總統：透過台美人力量讓台美合作腳步繼續向前

賴清德總統今天(1日)以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會第53屆年會」致詞。總統表示，近期完成的台、美對等關稅談判成功守住台灣利益，更為雙方經貿合作奠定穩固基礎；總統期盼透過台美人的力量，讓台美合作腳步大步向前，並與民主夥伴攜手守護民主自由的價值與生活方式。



賴總統在為北加州台灣同鄉聯合會年會致詞時，首先感謝海外僑胞和國內民眾團結打拚，讓台灣在民主發展、經濟表現、社會福利、外交及文化等各方面都持續進步；而兩週前完成的台、美對等關稅談判，台灣不但跟日本、韓國、歐盟有同樣最優惠待遇，也是全世界第一個得到美國課徵232條款關稅最優惠待遇的國家，不僅守住台灣的利益，更為台美經貿合作奠定更加穩固基礎。

總統表示，政府過去這一年的表現再次向世界證明，只要國人同胞相信民主、相信台灣、團結合作、認真打拚，再大的困難與挑戰都可以克服，繼續以穩健的腳步，走向世界，走向繁榮與進步。

廣告 廣告

總統指出，僑胞是國力的延伸，北加州台灣同鄉聯合會成立已超過半個世紀，不只是北美洲最重要的台灣人社團，更是舊金山地區最大的同鄉會組織。總統說：『(原音)我希望透過台美人的力量，讓台灣與美國合作的腳步繼續大步向前。』

總統表示，未來政府也會繼續努力，讓台灣和全世界所有民主國家，手牽手、心連心，共同合作守護民主自由的價值與生活方式，促進世界的和平繁榮。