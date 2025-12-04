總統：醫療科技強強聯手 立足台灣、布局全球

賴清德總統4日出席醫療科技展，他在致詞時指出，台灣擁有堅實科技基礎，且結合科技量能推動醫療科技，是產業「強強聯手」。他表示，台灣已形成醫療科技產業聚落，期許產業實力不僅立足台灣，也能布局全球，讓全世界看到「Taiwan Can Help」的精神。

「台灣醫療科技展」4日登場，本屆展會規模擴大至2,100個攤位，吸引美國、加拿大、韓國、日本等國參展，是亞太最具規模的醫療科技採購平台。

賴清德總統致詞時表示，台灣在全球健康產業的版圖中扮演關鍵角色，台灣醫療科技產業已經打下堅實基礎，且結合科技量能發展醫療科技，「強強聯手」。他說：『(原音)我們不僅僅醫療水準好，我們的生物科技產業也具有相當的規模。更難得的是，我們有非常好的科技產業，不管是半導體、人工智慧、物聯網，或者是雲端運算、5G通訊等，強強聯手，可以打下未來我們持續發展醫療科技產業的基礎。』

廣告 廣告

賴總統說，台灣已形成生物醫藥與醫療科技產業聚落，產業量能正蓄勢待發。他期許醫療科技不僅立足台灣，也能布局全球，讓醫療服務、醫材生技以及智慧醫療能夠推廣到更多國家，讓世界更看見台灣。

政府致力發展醫療產業，前總統蔡英文任內將精準健康列為六大核心戰略產業，賴總統上任後，則在總統府設置「健康台灣推動委員會」。

賴總統指出，政府努力推動智慧醫療、再生醫療以及精準醫療，期望經由各界努力，由政府作為後盾，讓人民更健康、國家更強大，也讓世界能夠擁抱台灣；在立法上，他感謝行政院與立法院陸續通過相關法規，完善推動產業的法制基礎。

賴總統表示，生策會與捷克健康科技研究中心簽訂MOU，展現台灣共同打拚醫療科技產業的實力。他強調，台灣不僅存在，也繼續壯大，台灣有能力走向世界，讓國際社會了解台灣是一股正面良善的力量以及「Taiwan Can Help」的精神。