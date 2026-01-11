總統：醫療結合科技 打造下一座護國群山

賴清德總統今天(11日)出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮致詞表示，台灣在半導體、資通訊產業形成護國群山，而台灣醫療與科技將「強強聯手」，成為下一座護國群山。

賴總統指出，自己從政之前是一位臨床工作者，從未忘記身為醫界一份子的責任，他上任總統後，就在總統府成立「健康台灣推動委員會」，集結醫界、科技界與社會各界力量，推動大健康產業。他指出，國人平均餘命已超過80歲，但不健康年數仍達8.4年，等於有10%的時間是處於坐輪椅、需要人照料的狀態，所以政府目標是讓國人「活得越久、健康越久」。

為此，政府推動為期五年的「健康台灣深耕計畫」，總經費新台幣489億元，涵蓋人才培育、醫療環境改善、智慧醫療，以及社會責任與醫療永續四大面向。其中，智慧醫療已於去年核定197件相關計畫，投入金額29.4億元，用以改善臨床流程、提升醫療服務效能與品質。

在科技政策上，賴總統指出，政府已提出「AI新十大建設」，以台灣既有半導體、資通訊與電子產業基礎為後盾，培育新世代競爭力。政府目標在2040年前培育50萬名AI人才，國家算力中心已於新竹科學園區運作，國家AI資料中心也將設於台南沙崙，並聚焦矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，均衡台灣並支撐智慧醫療等應用發展。

賴總統強調，半導體、資通訊與ICT已形成護國群山，而醫療與科技的結合，將成為下一座護國群山。他說：『(原音)不管是半導體、資通訊或是ICT，這是台灣的護國群山，這不是單一哪一家公司的問題，其實這是一個生態鏈，是一個護國群山；我認為下一座有條件成為護國群山的就是醫療跟科技的結合，這是強強聯手。』

賴總統也提到，政府同步透過法制推動產業發展，包括2021年修訂《生技醫療產業發展條例》，以及2024年通過的再生醫療相關法案，將再生醫療、精準醫療及數位與智慧醫療納入獎勵範圍，提供投資、研發與留才等配套措施。其中，法人投資創新創業的生技產業可抵減20%營所稅，個人投資可抵減50%所得稅，企業研發支出最高可抵減25%，為智慧醫療新創提供關鍵動能。