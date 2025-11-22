總統：金馬獎是華語電影連結亞洲、走向國際重要平台
（中央社記者溫貴香台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心登場，總統賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影重要指標，更是連結亞洲、走向國際重要平台。
金馬獎晚間閉幕後，賴總統透過臉書以「在這片自由的土地上，讓每一種故事被看見」為題發文表示，今晚，第62屆金馬獎劃下句點，他要向所有來到台灣的電影人，致上最深的謝意與祝福。謝謝大家用鏡頭和故事，一起在這片自由的土地上，分享各種不同的生命經驗與情感。
總統說，恭喜所有得獎者與入圍者，也要特別恭喜獲得「最佳劇情片」的「大濛」團隊。導演陳玉勳用他一貫幽默又溫柔的視角，讓觀眾重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。
總統表示，今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，可看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者，在金馬的舞台上，用各自的方式詮釋人生。題材有歷史記憶，也有社會議題；有家國離散，也有日常細瑣。不論來自哪一個國度、哪一種語言，都可以在台灣自由創作、暢所欲言。
總統指出，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影的重要指標，更是連結亞洲、走向國際的重要平台。
總統最後說，謝謝金馬獎，年復一年在台灣這片自由土地上，守護每一位影人最珍貴的創作空間。只要有自由，就會有更多好電影誕生；只要民眾願意走進戲院，就會有更多創作者被看見。（編輯：林克倫）1141122
[Newtalk新聞] 第62屆金馬獎昨（22）日落幕，總統賴清德表示，在這片自由的土地上，讓每一種故事被看見。他說，謝謝金馬獎，年復一年在台灣這片自由土地上，守護每一位影人最珍貴的創作空間，並強調，「只要有自由，就會有更多好電影誕生」。 賴清德昨透過臉書發文表示，他要向所有來到台灣的電影人，致上最深的謝意與祝福，「謝謝你們，用鏡頭和故事，和我們一起在這片自由的土地上，分享各種不同的生命經驗與情感」。 賴清德說，恭喜所有得獎者與入圍者，也要特別恭喜獲得「最佳劇情片」的《大濛》團隊。他說，導演陳玉勳用其一貫幽默又溫柔的視角，讓大家重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。 賴清德表示，今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者，在金馬的舞台上，用各自的方式詮釋人生。題材有歷史記憶，也有社會議題；有家國離散，也有日常細瑣。不論來自哪一個國度、哪一種語言，都可以在台灣自由創作、暢所欲言。 賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見
