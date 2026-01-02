總統：長照3.0增服務量能 盼總預算案早日通過

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）總統賴清德今天表示，台灣人口老化嚴重，政府希望提升服務量能，將今年上路的長期照顧3.0政策預算提升到新台幣1200億元，希望國會加速審查通過中央政府總預算案。

賴總統上午到宜蘭縣參訪耕莘健康管理專科學校附設勁好園綜合長照機構時說，從前總統蔡英文執政到他，政府不只長照做得好，年輕人方面照顧也做很多。

長照方面，賴總統表示，透過公私協力、中央政府與地方合作，長照據點從前總統馬英九時代720個，現已達1.5萬多個，分散台灣各角落，長照服務員超過10萬人。

廣告 廣告

賴總統說，馬英九時代1年約50億元照顧長者，長照3.0預算已提升到1200億元，主要推動機構式長照據點、加強照顧者喘息服務，並照顧更輕微的失智失能者，串聯醫療體系，全面提升服務量能。

賴總統表示，預算還未經國會審議通過，可能影響照顧長者，他會提醒行政院加緊與立法院溝通，希望國會趕快審查通過總預算案，讓政府有更多力量照顧長者。

耕莘健康管理專科學校說，勁好園綜合長照機構民國110年11月起提供在地日照、夜間喘息與居家服務，未來配合政府長照政策，朝提升學院方向發展、落實在地健康照護人才培育，促進在地就業。（編輯：李明宗）1150102