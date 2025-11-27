總統：長照3.0明年上路 盼達健康老化三願景

總統府今天(27日)召開「健康台灣推動委員會」第六次委員會議，衛福部在會中報告「長照3.0」政策。賴清德總統在開場致詞時表示，台灣已邁入「超高齡社會」，長照在高齡人口快速成長下面臨許多嚴峻挑戰，因此，台灣提前於明年啟動「長照3.0」，將以人為本，以社區為基礎，盼能達成「長照3.0」健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

賴清德總統在開場致詞時表示，台灣推動長照計畫18年來，政府秉持「多元近便、在地安老」原則，廣布服務資源、擴充服務項目，讓民眾享有既方便又負擔得起的服務，尤其2017年推動「長照2.0」後，無論是長照經費、服務人力、服務人數、長照據點都有飛躍式成長，服務滿意度高達9成。

總統指出，政府不能以此自滿，今年台灣已經邁入「超高齡社會」，在高齡人口快速成長下，長照面臨許多嚴峻的挑戰，因此，政府提前在明年啟動「長照3.0」，盼讓長照各面向都更加提升。

總統強調，政府要以人為本，以社區為基礎，透過各項前瞻、有效的策略，達到健康促進、積極復能，並且導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能。同時，衛福部也將透過完整的「長照3.0」規劃達到三大願景。總統說：『(原音)今天的報告將提出完整的規劃，來應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。』

除了「超高齡社會」的挑戰，總統說，近年新興傳染病病原、氣候變遷及生態系統的變化也對人類及動植物的健康造成影響，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等，也都是耳熟能詳的傳染性疾病。面對複雜多變的狀況，必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，衛福部也提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」，透過跨部門整合性對策超前部署，才能守護國人健康、提升社會韌性。

此外，總統也談及今年2月的第三次會議中曾提及應該成立「健康台灣網路學苑平台」，提升國民對各項疾病的識能。現在衛福部已經建置「台灣e院」網站，共有32家醫院、 33個診療科別、超過200位醫護人員提供民眾免費線上醫療諮詢。

總統說，這些進展是所有健康台灣委員會顧問及委員智慧與努力的結晶，他感謝各領域專家不吝提供建言，也感謝行政團隊積極落實，他期盼持續公私協力，讓健康台灣的願景成真。(編輯：宋皖媛)