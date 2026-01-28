總統：陳菊一生為台灣民主奮鬥 免予同意請辭 盼早日康復

針對監察院長陳菊請辭獲准，賴清德總統今天(28日)晚間出席民進黨部尾牙受訪時表示，陳菊一生為台灣民主奮鬥，令人欽佩，前不久她因中風，第一時間提出辭呈，當時他認為陳菊若好好復健，仍有機會重新回到崗位；但後來因為復健需要更長的時間，陳菊又提出辭呈，他勉予同意，也期盼陳菊早日康復。

總統府今天(28日)發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。

對此，賴清德總統晚間出席民進黨中央的尾牙活動，並在會後受訪時表示，陳菊是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩，後來還接續擔任國民大會代表、高雄市長、總統府秘書長、監察院長，為國家、為社會、也為人民做出貢獻。

廣告 廣告

總統指出，前不久陳菊因為中風，身體不方便，她在第一時間就提出辭呈，當時他認為若好好復健的話，陳菊仍有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健，所以最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，也希望陳菊早日康復。同時，他也監察院副院長李鴻鈞代理陳菊職務。

總統府秘書長潘孟安也透過臉書發文表示，這段期間，陳菊因為身體不適而請假，卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水，他感到萬分不捨。

潘孟安說，陳菊早在生病之初就已經向總統請辭，當時總統希望他先以健康為重、安心養病，但陳菊仍多次提出辭職之意，也因為責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

潘孟安指出，陳菊是他政治生涯中重要的前輩，也是他心中最敬重的阿姐，陳菊一生奉獻給了台灣的民主，陳菊的心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，他心中除了不捨，更多的是對陳菊的敬意與祝福。他希望陳菊好好保重身體，在民主的路上，希望陳菊能與台灣繼續前行。(編輯 : 廖奕婷)