總統：青年海外圓夢計畫 明年增300名額助弱勢偏鄉

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統賴清德今天出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動表示，他看見青年展現自信、分享築夢歷程與成果，深感欣慰與驕傲。明年將增加30項計畫、300個名額，提供弱勢、偏鄉與特殊家庭青年，讓機會更加均衡。

總統上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會致詞，他表示，幾年前因不老騎士的故事而深受啟發，意識到許多年輕人缺乏追夢的機會，因此競選總統將相關計畫列為重要政見。今天看到青年在計畫支持下展現成果，是他個人的夢想與政策承諾共同實現，「我們都是築夢仔」。

廣告 廣告

總統肯定教育部在部長鄭英耀帶領下，從規劃到執行皆落實審慎原則，不僅善用每一筆經費，也完整記錄並呈現青年從發想到執行的全程歷程，也感謝外交部、環境部、國防部、衛福部、僑委會、農業部及合作單位的協助，使計畫得以順利推動。

總統鼓勵更多年輕人參觀這項成果發表會，看看如何經由想法變成追夢的計畫、如何善用政府的舞臺築夢踏實，也鼓勵家長、學校老師來看這項難得的成果展，鼓勵孩子追夢、進而順利踏上築夢之旅。每個跳舞的年輕人，都可能成為下一位周子瑜。

總統提到，他在新樓醫院當醫師時，有位高中女生來看門診，幾次看診後與這位高中生比較熟，就詢問她未來的夢想。高中生說，希望有一天到韓國學習與從事表演。但當時的社會資源、國家所提供的協助遠遠不一樣。

總統說，教育部分析今年1463位築夢青年的背景跟區域分布，發現城鄉有些不平衡，所以明年特別匡列30項計畫，有300個名額，要給弱勢偏鄉、原住民或是特殊家庭的孩子。

賴總統希望，計畫第一年的成果發表會是一個基礎，不以此自滿，多聽聽年輕人的意見，不斷滾動檢討，讓計畫能夠更好、更貼近年輕人的需要，也讓青年更發揮專長與興趣。（編輯：萬淑彰）1141211