總統：面對中國野心台灣不能內耗 盼國防條例儘速通過

（中央社記者賴于榛、溫貴香台北1日電）今天是2026年元旦，總統賴清德發表新年談話時呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣不能內耗，朝野應不分黨派攜手讓重要的國防特別條例與預算趕緊通過。

賴總統今天出席元旦總統府升旗典禮，隨後在總統府大禮堂發表主題為「韌性之島，希望之光」的2026新年談話，強調打造更安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮的台灣、建構更均衡發展的台灣、促成民主團結的台灣等4個總目標。

談到打造更安全、堅韌的台灣，賴總統說，他態度一直都是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制，因此去年他已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年新台幣1.25兆元國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年要一一執行。

行政院去年已將強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送至立法院，但尚未審議。賴總統表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，新年第一天他要再次呼籲不分黨派攜手，合作順利讓重要的國防特別條例與預算趕緊通過。（編輯：謝佳珍）1150101