總統：面對外來威脅不能分裂中計 籲全民團結守護台灣

賴清德總統今天(28日)前往台南多個廟宇參香祈福並分別致贈匾額。總統除了向鄉親說明政府推動「教育平權」、「社福政策」及「勞工政策」等施政方向，也強調面對外來威脅，人民不能分裂，更不能「中計」，他呼籲「不同黨派不要緊，同一國家最要緊」，期盼全民團結守護台灣。

賴清德總統28日至台南孔廟、正統鹿耳門聖母廟及歸仁仁壽宮參香祈福，並分別致贈匾額「川流敦化」、「覃恩溥化」予台南孔廟和歸仁仁壽宮，也為歸仁仁壽館文物保存館揭牌。

總統首站抵達全台首學「台南孔廟」，他感謝台南孔廟自1665年創建以來，傳承數百年有教無類的教育精神，為台灣教育做出深遠貢獻。

總統也向鄉親說明政府推動「教育平權」的理念，他認為只要孩子想讀書，就應得到政府幫助、接受教育，因此政府推出高等教育深耕計畫、青年百億海外圓夢基金等，希望透過教育為國家栽培人才。總統並期許未來30年台灣下一世代在物理、化學、醫學至少出現3名諾貝爾獎得主，他相信台灣有這個實力。

總統也強調，國家已進步到相當程度，但面對外來威脅，他呼籲台灣人民要團結，絕不能被分化。總統說：『(原音)不同黨派不要緊，同個國家最要緊。面對外來威脅我們要團結在一起，不能分裂，也不能中計，台灣就這樣被分化，這樣對台灣非常不利。外來侵略者最害怕的就是被侵略者團結，最愛的就是被侵略者分裂、放棄，我相信這個道理大家都明白。』

總統隨後也前往正統鹿耳門聖母廟及歸仁仁壽宮參香，向鄉親說明政府「社福政策」及「勞工政策」等施政方向。

總統說，近年來台灣經濟表現亮眼，經濟成長率是亞洲四小龍第一名，外銷也已超越韓國，他請鄉親對台灣要有信心，政府會顧好台灣，並且持續發展經濟。他也強調，台灣經濟進步、稅收增加，政府最重要的工作就是照顧人民，因此推出各項長照、育兒、軍公教加薪等福利措施。(編輯：宋皖媛)