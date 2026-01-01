總統：面對考驗台灣未被擊倒 穩健締造令人驚嘆成就

（中央社記者溫貴香、賴于榛台北1日電）總統賴清德今天表示，過去一年，世界局勢充滿震盪，全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高。面對考驗，台灣人民不僅沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。包括經濟成長率創15年來新高、「福衛八號」齊柏林衛星已在太空中運行等。

總統賴清德上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下，在總統府以「韌性之島，希望之光」為主題發表新年談話並回答媒體提問。總統表示，新的一年，是嶄新的開始。當第一道曙光照亮台灣，無論過去多麼充滿挑戰，都懷抱希望，勇往直前。

他說，過去一年，世界局勢充滿震盪，全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高。台灣也經歷了幾場天災，和令人痛心的社會事件，考驗著社會韌性、危機意識和全民團結。不過，面對這些考驗，台灣人民不僅沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。

總統表示，過去一年，台灣的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%；台股指數更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。

總統提到，政府幫軍公教加薪，也連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬08元，調漲至今年的2萬9500元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。

除了經濟的亮眼表現，總統說，「福衛八號」齊柏林衛星，已在太空中運行；桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用，也象徵台灣以嶄新門面，擁抱世界。海巡多艘國造的巡防艦也交艦成軍，在海上守護國人安全。而歷經40年等待的國際級建設「淡江大橋」，終於也完成主橋段合龍，今年就要全線通車，不僅打通北部重要交通樞紐，也讓台灣再次以國際級的建設躍上世界舞台。

他指出，從海洋到太空，從家門到國門，用行動證明只要堅定、團結，沒有台灣人到不了的地方、也沒有無法達成的成就。這些亮眼的成績屬於每一位台灣人民。

「我也沒有忘記，追求發展之外，我們更要落實照顧，投資未來」，總統說，國人的健康始終是他從行醫到從政的使命。因此，推動「健康台灣深耕計畫」，也成立了百億規模的「癌症新藥基金」，去年更提早5年達成WHO設定的消除C型肝炎的目標，這也是國際有目共睹的公衛成就。

總統表示，政府成立「運動部」，投入超過248億預算，讓國家成為選手的後盾，也厚植全民運動，競技運動以及職業運動，讓國人更健康，國家更強，世界擁抱台灣。而政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，也已扶持許多優秀的台灣青年到世界各地追夢，讓台灣在世界上發光發熱。

總統強調，過去一年，即使挑戰不斷，都逐一克服了。沒有因為國際局勢動盪，躊躇不前，更沒有因為時政紛擾，而故步自封。（編輯：翟思嘉）1150101