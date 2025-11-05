總統：預期今年經濟成長率逾五％

總統賴清德（右三）五日出席財團法人中國生產力中心（ＣＰＣ）「70週年感恩論壇」，董事長許勝雄（左三）、經濟部次長賴建信（右二）、全國工業總會理事長潘俊榮（右）、福琳工商發展基金會董事長黃坤明（左二）、台新新光金董事長吳東亮（左）等一同為活動揭幕。 （中央社）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德五日出席財團法人中國生產力中心（ＣＰＣ）「七十週年感恩論壇」致詞表示，台灣經濟持續不斷成長，可以預期今年經濟成長率會超過百分之五，不僅是亞洲四小龍第一名，也會贏過日本、新加坡、美國、歐盟，也會贏過中國。

賴清德指出，今年國慶演說中談到，二０二五年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是二十五年來最好。台股已經連續六個月上漲，近來加權股價指數更突破兩萬八千多點，市值超過三兆美元，成為全球第八大股市。

賴清德提及，上週主計總處公布今年第三季經濟成長率概估為百分之七點六四，第二季是百分之八，第一季是五點四八，去年是四點八四，可以看出來，台灣經濟持續不斷在成長，可以預期今年經濟成長率會超過百分之五；這已經不僅是亞洲四小龍第一名，也會贏過日本、新加坡、美國、歐盟，今年也會贏過中國。

賴清德說，這些亮眼的經濟成就，都是台灣人民跟各個產業界共同努力的成果；但不可諱言，當前世界各國，都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動，以及全球經貿秩序重整的挑戰。

賴清德表示，面對這些挑戰，政府將持續以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，並且落實二０五０淨零轉型的國家發展方向。預計在二０三０年前挹注九千億元，帶動民間投資四兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資，來推動能源轉型，也促進產業升級轉型。

另外，也推動ＡＩ新十大建設，積極投入量子科技、矽光子與機器人三大關鍵技術的研發，讓台灣繼續在全球科技場上站穩領先地位，確保台灣在下一個世代、三十年，在國際上的競爭優勢。