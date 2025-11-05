總統：預期台灣今年經濟成長率超過5% 贏過中國

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統賴清德今天表示，台灣經濟持續不斷成長，可以預期今年經濟成長率會超過5%，這不僅僅是亞洲四小龍第1名，也會贏過日本、新加坡、美國、歐盟，今年也會贏過中國。

總統上午出席財團法人中國生產力中心（CPC）「70週年感恩論壇」致詞表示，代表國家衷心感謝中國生產力中心70年來，在董事長許勝雄、歷任董事長跟全體同仁努力之下，推動台灣產業發展，祝福70歲生日快樂，也能夠迎接更燦爛、風華再起的70年，讓台灣的經濟發展能夠持續扶搖直上。

總統表示，今年國慶演說中談到，2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是25年來最好。台股已經連續6個月上漲，近來，加權股價指數更突破2萬8000多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。

他提到，上週主計總處公布今年第3季經濟成長率概估為7.64%，第2季是8%，第1季是5.48%，去年是4.84%，可以看出來，台灣經濟持續不斷在成長，可以預期今年經濟成長率會超過5%；這已經不僅是亞洲四小龍第1名，也會贏過日本、新加坡、美國、歐盟，今年也會贏過中國。

他說，這些亮眼的經濟成就，都是台灣人民跟各個產業界共同努力的成果；但不可諱言，當前世界各國，都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動，以及全球經貿秩序重整的挑戰。

他表示，面對這些挑戰，政府將持續以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，並且落實2050淨零轉型的國家發展方向。預計在2030年前，挹注9000億元，帶動民間投資4兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資，來推動能源轉型，也促進產業升級轉型。

另外，也推動AI新十大建設，積極投入量子科技、矽光子與機器人3大關鍵技術的研發，讓台灣繼續在全球科技場上，站穩領先地位，確保台灣在下一個世代、30年，在國際上的競爭優勢。為了確保在經貿秩序重整、經濟轉型升級的過程中，不遺漏任何人、任何產業，政府提出了930億元的關稅影響支持方案，來協助企業、勞工、農漁民度過難關。

他指出，上個月經濟部也啟動了「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業，協助業者升級製程、培育人才，並且完成智慧化及低碳化的轉型。

總統說，CPC是國內成立最早、規模最大的經營管理顧問機構。70年來，在台灣從輕工業、重工業，到服務業、高科技業，不同經濟轉型的關鍵時刻，CPC一直扮演產業升級的重要推手，引導產業強化生產力，提升產業附加價值與國際競爭力。

他希望，CPC與政府持續攜手合作，發揮集體智慧，積極輔導產業，特別是中小微型企業，協助他們度過淨零轉型、數位轉型，以及全球經貿秩序重整的考驗。打造更繁榮的台灣。（編輯：張均懋）1141105