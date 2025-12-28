總統：願去立院國政報告 但一問一答已違憲

（中央社記者葉素萍台北28日電）藍白4度封殺1.25兆國防特別條例，並要求總統到立院報告備詢。總統賴清德說，若有必要，他願意根據憲法還有大法官解釋的憲政程序去做國政報告，但沒辦法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲；如果創先例，未來的總統恐怕也必須要這樣做，憲政體制一旦混亂，不是國家之福。

賴總統接受三立新聞「話時代人物」專訪，節目今晚播出。對於新台幣1.25兆元國防特別預算，總統說，「解鈴還須繫鈴人」，在野黨既然跟台灣、還有國際社會說贊成國防預算，那就應該進行審查；台灣社會容許立院朝野黨團討論，且台灣社會也有足夠的專業知識，可以了解反對的項目到底有沒有道理。

總統說，他比較擔心的是，雖然國民黨否認媒體報導的3項「鄭習會」前提要件，包括要擋國防特別預算、擋國安法案、國民黨要放棄反共，但不妨觀察看看，如果沒有理由去擋國防預算、擋國安法制，要社會如何相信「鄭（麗文）主席跟習主席的見面沒有這種前提條件？」

總統提到，這1、2年有太多爭議性法案，國民黨強行逕付二讀，沒有經過委員會審查，違反民主程序。此外，現在軍購案以及中央政府總預算案，連審查都不願意，這不符合民主精神，希望在野黨能了解「國家只有一個」。

總統說，以前的立法院沒有這種情況，前立法院長王金平主持朝野協商時，立法跟行政的權責分得很清楚，且委員會審查時若沒有共同意見，王金平對於爭議性法案會召開不只一次的朝野協商，有時甚至不厭其煩地討論好幾個會期。

對於藍白提案要彈劾總統，賴總統表示，國民黨、民眾黨與在野黨聯盟、令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，卻要對台灣民選總統進行彈劾，「我覺得社會自有公道」。

另外，賴總統也提到，台灣人對中國有善意，哪一次中國天災時、台灣人沒有慷慨解囊，且台灣一年有200多萬人次在中國幫忙發展經濟，「如果中國了解這點，對台灣應該要心存感激」。他認為，台灣的善意都已經充分展現，只是中國充耳不聞、視而不見，非常可惜，希望中國能夠做調整。（編輯：楊蘭軒、林克倫）1141228