總統：高鐵延伸與鐵路高架化 若如期推動宜蘭更發展
（中央社記者溫貴香新北市22日電）總統賴清德今天出席新北市宜蘭同鄉會時表示，陽明交大第2期醫院擴建工程已開始，預計2027年完工，高鐵延伸至宜蘭計畫已通過環評，且宜蘭到羅東鐵路高架化的環評也通過，這些重大建設若能如期推動，就可打通宜蘭交通任督二脈，未來宜蘭會更加發展。
總統晚間出席「新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會」致詞，他首先表示，自己與宜蘭的感情很深，受已故宜蘭縣長陳定南感召、棄醫從政；從政30多年來，受到前行政院長游錫堃、監察院長陳菊、前民進黨主席林義雄的疼惜，丈母娘也是宜蘭人，因此他與宜蘭的緣分很深。
總統提及，宜蘭的精神有三，團結拚家庭幸福、拚宜蘭發展與拚台灣未來。這次颱風鳳凰造成東北角及宜蘭縣、特別是蘇澳等地區淹水災情，主因就是蘇澳溪沒有治理，行政院核定「蘇澳溪分洪工程計畫」追加預算約新台幣20億元，總預算約75億元，全力提升宜蘭的防洪能力，並編列1000億要在全台灣各縣市治水。
總統表示，「大南澳台拓地」公地放領計畫可追溯至2003年游錫堃擔任行政院長任內，後因種種因素擱置；他日前到彰化縣宣布公地放領政策正式開始，換句話說，「大南澳台拓地」公地放領已確定。
總統指出，陽明交大第2期醫院擴建工程已開始，預計2027年完工，這對宜蘭鄉親的健康照顧有很大的幫忙。
交通建設部分，總統表示，高鐵從台北南港延伸至宜蘭計畫已通過環境影響評估，立委陳俊宇最關心的宜蘭到羅東的鐵路高架化環境影響評估也已通過，整個重大建設若能如期推動，就可打通宜蘭交通任督二脈，未來宜蘭會更加發展。
總統指出，中央有決心推動宜蘭的重大建設，但需要地方配合與合作，宜蘭要選出好的縣長，且要具備正派、溫暖與專業等3條件，請鄉親支持宜蘭縣長參選人、律師林國漳；也拜託支持新北市長參選人、立委蘇巧慧，新北市若能由蘇巧慧帶領，新北市未來發展會愈來愈好。（編輯：林克倫）1141122
