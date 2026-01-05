總統：2026非常關鍵 盼朝野合作推動台灣向前邁進

賴清德總統今天(5日)接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」時表示，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策及地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。總統也強調，2026年是非常關鍵的一年，政府將在既有基礎上提升產業實力，也期待朝野合作，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

賴清德總統5日上午在總統府接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」，針對台灣經貿發展的方向與業界交換意見。他在致詞時首先感謝「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」長期站在經貿的第一線，扮演產業與政府之間的重要橋梁，協助政府因應各項挑戰。

廣告 廣告

總統指出，2025年全球經濟充滿變化及挑戰，根據國際貨幣基金(IMF)預估，全球經濟成長率為3.2%，而台灣在全體國人共同努力下，經濟成長率達到7.37%；另外，隨著AI與高效能運算等需求增加，台灣的出口表現更加亮眼，截至去年11月，台灣出口規模已經接近5,785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場具高度競爭力與產業動能，也成為全球供應鏈中不可或缺的重要一員。

總統強調，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾，包括透過投資台灣三大方案及強化經濟與國土安全韌性等相關措施，支持企業強化體質，提升供應鏈韌性，穩定產業布局。

總統也說明經濟部已推動新台幣460億元的出口供應鏈支持方案，提供研發、轉型補助，以及爭取海外訂單等措施，以強化企業資金彈性，提升技術能量；同時，政府也投入116億元中小微企業多元振興發展計畫，希望讓更多企業跟上國際趨勢，提升整體競爭力。

總統說，2026年是非常關鍵的一年，政府會持續提升產業實力，也期待朝野合作，推動台灣往前走。總統說：『(原音)我們要在既有的基礎上持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積。期盼朝野合作、社會團結、凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。』

總統最後表示，政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求，期望與產業界一起降低外在風險，掌握新契機，讓台灣在全球供應鏈站得更穩，也走得更遠。