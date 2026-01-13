總統：285億元提升救災能量 降低第一線消防人員風險
（中央社記者葉素萍台北13日電）119消防節將至，總統賴清德今天接見鳳凰獎得主指出，政府24項計畫投入285億元，汰換消防裝備與改善廳舍，導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員風險。此外，2024年到2028年，增補3000名消防人員，強化救災能量。
內政部消防署每年表彰績優消防及義消人員活動，名為「鳳凰獎」。賴總統說，「鳳凰」象徵浴火重生、勇敢堅強，在最艱難的時候依然散發光芒，正是消防人員的寫照。
賴總統表示，近年來受全球氣候變遷影響，極端天氣與複合型災害頻繁發生，讓事故現場更加瞬息萬變、充滿風險。然而每當警鈴響起，消防人員義無反顧、無私無我，第一時間奔赴現場，心裡只想著「把人救出來」，英勇救人的精神與行動，令人敬佩。
他說，包括義消人員、防火宣導夥伴、救護志工以及各災害防救團體，不只平時宣導避難與火災預防，災害發生時，也積極投入救援與後勤，與政府及消防人員團結一致，織起綿密的社會安全網。
賴總統強調，政府一定會花更多心力、投入更多資源，做消防人員的後盾。
他說，目前政府已經核定24項中程計畫、投入285億元，汰換裝備與改善廳舍，也導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，透過各項科技力量提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員的風險。
總統表示，面對災害現場可能帶來的「創傷後壓力症候群」，政府也積極建立心理照護機制，挹注經費提供壓力檢測與諮商服務，給予第一線的英雄們更細膩的心理健康照顧。
在人力方面，賴總統說，2019年的「5年增補3,000人」目標，已經順利完成。2024年到2028年，要再增補3000名消防人員，強化消防救災能量。
他說，政府也將持續落實合理的輪班輪休制度，透過定期檢討業務劃分、妥善人力配置、精簡勤務，以及規劃合理勤休方式，減輕消防人員勤務負擔。因為只有守護好消防員的健康與權益，才能守護好國家與人民的安全。（編輯：萬淑彰）1150113
