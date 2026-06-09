總統：3面向推動無人機產業 盼台灣成亞洲發展中心
賴清德總統今天(9日)上午前往台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，他在致詞時表示，推動無人機產業是國家重大政策，政府將以籌組海外商機聯盟、編列預算支持產業發展及推動法令修訂與制度建構三大面向著手，將台灣打造成亞洲無人機發展中心，並達到強化國防力量及帶動經濟發展兩大目標。
總統致詞時表示，推動無人機產業是國家的重大政策，希望台灣的無人機產業能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標。
首先是強化國防力量，不僅守護台灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護台海和平穩定現狀。總統指出，從中東戰爭及俄烏戰爭可看出不對稱戰力是相當重要的戰略，而無人機是其中的核心武器，在這兩場戰爭中確實發揮顯著效果，如果能藉由產業界的力量及政府的支持，協助台灣無人機產業茁壯，對國家安全及亞太和平穩定都將有莫大幫助。
第二個目標是產業升級、經濟轉型，帶動台灣經濟進一步發展。總統指出，大台中是台灣工具機的重鎮，過去生產五金也提供國防或其他領域使用，現在希望台灣在堅強的工具機基礎上加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。
總統表示，無人機不僅應用於戰爭場域，未來在食、衣、住、行等各領域都將有廣泛的發展空間，如果無人機產業發展得好，不僅強化國家安全，也可以帶動經濟發展。
總統說明，政府從三大面向推動無人機產業發展。首先由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊。他指出，過去業界多以單打獨鬥方式投入市場，力量較為分散，有了國家隊，整合複合材料、模組製造到全機製造，結合北、中、南各地不同領域專長，共同建構完整產業體系。
第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」全力支持產業發展，在2025年至2030年，6年編列多達新台幣442億元預算，且「如果有需要，都還可以再增加。」
第三，推動法令修訂與制度建構。總統指出，由於無人機產業屬於新興產業，部分既有法令規範已不符產業發展需求，因此已責成行政院副院長鄭麗君統籌協調相關部會，全面檢討並鬆綁法規限制，同時建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施，提供產業發展所需的支持。
談及國際布局，總統強調，台灣發展無人機產業不僅著眼於國內市場，更要積極拓展外銷。台灣位處印太第一島鏈關鍵位置，也是全球非紅供應鏈及民主價值鏈的重要夥伴，在國際市場具有高度信任空間。然而，要進一步拓展海外市場，仍須取得國際認證。因此，行政院、經濟部、工研院共同努力，透過台美合作，台灣已經成為美國境外第一個Green UAS認證機構。換句話說，台灣廠商所生產的無人機不必再送到美國或其他國家驗證，在台灣驗證通過後即可外銷，這對台灣無人機產業的發展有莫大的幫助。
總統進一步指出，經濟部與工研院也持續為台灣無人機產業推動包括非紅供應鏈及資訊安全等認證工作，這些工作其實非常重要，包括飛航控制、衛星導航、通訊等三大晶片，以及飛航控制、地面控制等軟體，都需要資安及非紅供應鏈認證，未來政府也會協助大家取得這些認證。
總統說，他很高興看到在短短1年多的時間內，台灣無人機產業已取得不錯的成果，2024年整體產值約為50億元，到了2025年已成長至129億元。外銷產值方面，2024年約為1.4億元，2025年則成長至29億元，台灣無人機產業整體產值在2030年可望達成400億元的目標。(編輯：宋皖媛)
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