總統：400億美元國防特別預算 展現自我防衛決心

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統賴清德今天表示，應對中國威脅，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，是台灣堅定而且負責任的行動。日前政府提出為期8年400億美元的特別預算，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）」由會長艾略特（Susan M. Elliott）所率訪問團。

總統致詞時說，美國外交政策全國委員會一直是非常受國際重視的智庫和交流平台，多年來，也透過各項座談及研究報告，關注台海情勢，增進國際對台灣的認識。在場多位貴賓都和台灣很有淵源，都是台灣的老朋友，他要感謝大家對台灣堅守民主價值的肯定和支持。

廣告 廣告

總統表示，台灣位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家，是負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環，維護印太的和平穩定，促進世界的繁榮發展是台灣不變的目標。然而，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅台灣以及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全以及國際秩序。

總統說，面對威權主義擴張，唯有團結才能克服挑戰；唯有實力才能夠帶來和平。因此，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，正是台灣堅定而且負責任的行動。

他提到，上週已經提出為期8年400億美元的特別預算，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。同時，明年的國防預算按照北約的標準將超過GDP3%，預計2030年前達到GDP5%。

總統表示，台灣會持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由的價值與生活方式。

總統並感謝美國歷任政府依據「台灣關係法」以及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾；也要感謝美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持，美國參眾兩院近期通過「台灣保證實施法案」，川普總統也已經簽署生效，這就是最好的證明。

總統表示，台灣和美國是彼此重要的戰略及經貿夥伴，在共享理念價值、深化交流合作、擴大互惠互利的道路上，都是最大的夥伴。

艾略特致詞表示，美國外交政策全國委員會在過去20年來多次訪問台灣，這是每年的亞洲之行，希望可以討論一些關於共同利益的議題，像是區域安全、繁榮，還有台灣跟美國之間的關係。她非常期待深入的討論，也期待接下來幾天可以多加探索台北這個美麗的城市。（編輯：翟思嘉）1141205