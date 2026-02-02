總統：AI改變世界是現在進行式 台灣推AI新十大建設確保優勢

賴清德總統接見亞太資通訊科技聯盟大賽(APICTA Awards 2025)獲獎代表隊，總統表示，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式，政府已提出「AI新十大建設」，希望在2040年培養50萬名AI應用人才，並持續布局量子科技、矽光子與機器人三大關鍵技術，確保台灣的長期競爭力，邁向創新經濟、智慧國家的目標。

賴清德總統2日在總統府接見亞太資通訊科技聯盟大賽(APICTA Awards 2025)獲獎代表隊，他在致詞時首先肯定亞太資通訊科技聯盟大賽被譽為亞太資通訊界的奧斯卡獎，台灣暌違9年後再度於去年12月主辦這項大賽，並在13個印太經濟體、共256件作品中脫穎而出，一共拿下10面金牌、8面銀牌、6面銅牌，不僅成績亮眼，更刷新大會記錄，他要給台灣代表隊「按個讚」。

廣告 廣告

總統隨後表示，今年台灣的得獎隊伍橫跨消費者端應用、社群服務、工業應用、商業服務、政府與公共服務、學生組等組別。不僅展現各團隊長期投入研發、持續精進的努力，更代表台灣的資通訊研發與創新實力已經在世界舞台上發光發熱，他要感謝在場各位的付出，讓台灣持續進步發展。

總統強調，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式，台灣必須加緊腳步，為了確保下個世代的競爭優勢，政府在去年提出「AI新十大建設」，預計投入新台幣1.5兆元，創造15兆元的產值，且希望在2040年培養50萬名AI應用人才，讓台灣邁向創新與智慧的國家目標。總統說：『(原音)政府也持續布局量子科技、矽光子與機器人3項關鍵技術，確保台灣的長期競爭力。未來我們也將從算力、資料、人才、行銷、資金等五大面向同步推進，加速打造具備前瞻性與包容性的科技環境，進一步邁向創新經濟、智慧國家的目標。』

總統指出，科技真正的價值在於解決問題、改善生活，因此政府會持續努力，打造開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，也會讓AI成為中小微企業升級轉型的重要引擎，確保在轉型的過程中不遺漏任何一個產業或族群。

總統表示，在場所有參與亞太資通訊科技聯盟大賽的選手都是台灣邁向智慧國家的生力軍，他期勉更多青年學子善用這個競賽平台，與印太夥伴展開更多交流與合作，拓展台灣的國際影響力，政府也會繼續做最堅實的後盾，支持每位參賽者將創意與技術真正落地，為台灣、也為印太區域創造更智慧、更美好的數位未來。