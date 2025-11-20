總統：Google啟用AI基礎建設研發中心 讓全球看見台灣

（中央社記者吳家豪台北20日電）總統賴清德今天出席Google台灣AI（人工智慧）基礎建設研發中心開幕典禮表示，這座研發中心的啟用，讓全球看見台灣不只是全球供應鏈重要一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。

Google近年來擴大投資台灣，今天啟用的新辦公室落腳台北士林，將成為美國總部以外最大的AI基礎建設研發中心。在新辦公室開發測試的技術將部署到Google遍布全球的資料中心，支持數十億用戶每天使用的Google服務。

賴總統說，這幾年Google在新北市板橋陸續啟用2座硬體研發大樓，今天AI基礎建設研發中心啟用，代表Google一步步實現對台灣長期的投資與承諾。

賴總統指出，台灣能成為Google重要夥伴，有兩個因素。第一，台灣有開放的民主制度，在各種指標上例如投資環境風險、政府清廉印象等，都在亞洲前段班，因此台灣是國際企業值得信任的合作夥伴。

賴總統說，第二個原因是台灣位處印太關鍵戰略位置，台灣也有世界級半導體產業聚落、高素質研發人才、健全的智慧財產權制度，這些條件都讓台灣成為AI軟硬體整合的最佳基地。

賴總統表示，面對全球AI浪潮，政府也要持續發揮台灣優勢，並推動AI新10大建設建構台灣AI生態系，目標在2040年之前創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。

賴總統強調，政府也要讓台灣成為全球前5大AI算力中心，協助百工百業導入AI工具，推動AI在各領域應用，全力推動台灣成為AI之島。

賴總統表示，Google今天啟用AI基礎建設研發中心具有指標意義，未來這座中心會協助培養AI核心人才，讓台灣工程師和研究者能同步與世界創新，共同開發新一代AI解決方案。同時Google與台灣產業的合作關係也將更加緊密，能提升台灣產業的技術能力，也能鞏固台灣在全球AI供應鏈的領先地位。

賴總統認為，這座中心啟用後，除了能夠促進台美產業交流，為台灣經濟發展注入新動能，也能讓美國產業在全球AI競逐當中擁有可信賴的亞洲研發及供應基地，去強化關鍵技術與供應鏈安全韌性。

賴總統特別感謝Google這幾年來在台灣協助強化網路安全、防範資安威脅，並與政府共同打擊詐騙和不實資訊。未來台灣會持續與Google和全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術能造福全民，同時也要兼顧資安、隱私和社會信任，政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業能安心投資，也讓全球人才都能夠放心發揮。

賴總統強調，希望台灣不只是一個全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地。（編輯：林淑媛）1141120