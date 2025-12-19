總統AI新十大建設之旅首站竹科 打造台灣科技戰略優勢

（中央社記者張建中、溫貴香新竹19日電）總統賴清德啟動AI新十大建設推動之旅，首站竹科矽光子產業座談。總統說，政府推動4大基礎建設、3大關鍵技術，希望2040年創造兆元軟體平台產值，有100萬家的中小微型企業能夠導入人工智慧，讓人工智慧可以實質幫助中小微型企業升級轉型。

總統行程規劃共3站，除矽光子外，未來將繼續前往「量子」與「AI機器人」領域，3大關鍵技術串聯成「AI護國群山」，強化台灣在下一波科技競爭中的戰略優勢。

國科會今天在台灣科學園區同業公會舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴總統在國科會主委吳誠文、總統府發言人郭雅慧等人陪同下出席，瑞昱半導體副總經理黃依瑋及清華大學半導體研究學院院長林本堅等產學界重量級人士也到場參加。

賴總統說，國科會主委吳誠文希望建立整合台灣產、官、學、研一個系統，為台灣未來要發展的產業方向提供更有力支持，包括太空產業、國防工業都朝這個方向走。過去台灣大多生產零組件為主，一定要調整國家發展策略。

總統表示，感謝產、官、學、研數十年來攜手，推動科技產業發展，特別是產業界篳路藍縷，克服種種挑戰，才有辦法讓台灣半導體、資通訊（ICT）或是電子製造服務（EMS）產業在國際占有一席之地。

賴總統說，在全面智慧化時代來臨，固然是對台灣的挑戰，但同時也是非常好的機會，政府推出「AI新十大建設」就是要在現有的硬實力基礎上推動，確保台灣在下一個世代持續居於領先的地位。

總統表示，日前向吳誠文提到，希望幫他安排進行「AI新十大建設推動之旅」，以便與業界、學研界朋友見面，表達政府的立場，政府也可聽取大家心聲，有困難一起克服、有方向一起推動，期盼能走得更穩健，也更有力氣。

AI新十大建設基本上有4項基礎建設，第1個就是算力中心，賴總統說，在國科會努力下，國網雲端算力中心已經啟用，雖然一開始只有20MW，但是未來會逐步提升。

另外，主權AI資料中心不久後也會在南科上路，這是第2大基礎建設；第3個是人才培訓的基礎建設，包括教育部、經濟部、國發會、國科會共同合作推動，希望在2040年為台灣培育出50萬個AI人才。

總統表示，除了學校、社會，政府現在也正在進行人工智慧的培訓工作，也就是不管中央或地方所有的公務人員，通通都要接受人事總處安排的人工智慧應用學習課程，以分級方式根據不同工作或不同職務、職位接受不同課程，持續不斷地進階。

總統說，社會要培育這麼多的人才，或是國家要推動人工智慧的建設，公務人員必須第一個學習。公務人員如果有人工智慧的訓練、人工智慧專業知識的概念，在推動各項政策，或者是民間產業界要推動各項發展的時候，政府才有辦法協助，否則的話，彼此在專業知識上有落差的話，業界會很辛苦。

至於3個關鍵技術，賴總統說，今天矽光子是第一站，吳誠文向他提到，在台灣業界與學研界合作下，台灣矽光子技術已經領先全球。

總統說，不管是4大基礎建設、3大關鍵技術，期待達到3個應用目標，希望在2040年能夠有兆元軟體平台的產值，有100萬家的中小微型企業能夠導入人工智慧，讓人工智慧可以實質幫助中小微型企業升級轉型。

賴總統宣布啟動「AI新十大建設推動之旅」，首站聚焦關鍵技術「矽光子」產業，透過實地座談聽取業者第一線心聲，並就產業發展所面臨的瓶頸與政府可協助事項交換意見，作為後續政策精準對接的依據。（編輯：林淑媛）1141219