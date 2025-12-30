總經理偷吃特助「全公司都知道」！正宮見鹹濕訊息怒告

公司總經理和特助發展出婚外情，互動大膽甚至全公司都知道。（示意圖／Pexels）





高雄一名人妻小珠（化名）控訴丈夫大雄（化名）與公司特助靜香（化名）發展婚外情，不僅互傳鹹濕訊息，更在辦公室內親密互動。一審法院認定靜香侵害配偶權，判賠60萬元，靜香不服上訴，近日遭高雄地院二審駁回，全案確定。

判決書指出，小珠與大雄結婚十餘年，育有兩子。靜香於民國111年10月起擔任大雄的特助，入職不到一個月便與身為總經理的大雄發展出超乎同事的情誼。兩人對話不乏「想抱妳」、「我硬了」等露骨訊息，大雄更曾承諾「10月5日簽字離婚」，並規劃與靜香共築愛巢。

雖然靜香辯稱雙方僅止於工作往來，匯款70萬元是用於代購員工禮品，否認破壞婚姻。然而，小珠提出了大量LINE對話截圖，公司同仁與老闆亦出庭作證。大雄曾私下對同事坦承「我們除了性行為外其他都做了」，甚至透露兩人曾因酒後發生關係。

公司吳姓老闆更證稱，曾在112年夏天透過監視器目睹兩人於辦公室內摟抱、搭肩，舉止親密，「全公司都知道他們的關係，連工地人員都知情」，新進員工甚至常誤以為兩人是情侶。

法院審理認為，兩人互動顯已逾越一般社交分寸，嚴重破壞婚姻誠信與共同生活之圓滿。考量雙方經濟能力及侵害程度，認定一審判賠60萬元精神慰撫金合理。二審駁回靜香上訴，維持原判，小珠勝訴確定。

